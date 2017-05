Salon kaupungintalon eteen Rafael Saifulinin veistos

|

Salon kaupunki on saanut yksityislahjoituksena Rafael Saifulinin veistoksen, joka tulee Salon kaupungintalon eteen.

Salolainen Jukka Helkama on lahjoittanut Salon kaupungille kiskolaisen kuvanveistäjän Rafael Saifulinin pronssiveistoksen nimeltä Onni. Patsas paljastetaan 21. kesäkuuta.

Veistoksen aiheena on pariskunta, joka katsoo mietteliäästi tulevaisuuteen. Pariskunnan väliin taiteilija on sijoittanut omenan. Veistoksen arvo jalustakivineen on 50 000 euroa.

Lahjoituksen syy on lahjoittajan halu muistaa Salon kaupunkia julkisella veistoksella Suomen satavuotisjuhlavuonna. Paitsi että veistoslahjoitus on kiitos hänen kotiseudulleen Salolle, se on myös osoitus maahanmuuton ja kotouttamisen merkityksestä.