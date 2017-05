Someron kaupunki kohentaa perhepäivähoitajien asemaa

|

Someron kaupunki parantaa perhepäivähoitajien asemaa. Kotonaan lapsia hoitavat hoitajat saavat kiinteän kuukausipalkan. Lisäksi perhepäivähoitajan omat lapset voidaan lukea virallisiin hoitolapsiin, jolloin heistä maksetaan palkkaa ja kulukorvauksia.

Pääluottamusmies ja Someron JHL:n paikallisosaston puheenjohtaja Eija Salmi huomauttaa, että Someron kaupunki on uudistuksessa valtakunnallisesti kuntien etujoukossa.

– Suomessa on alle 20 kuntaa, joissa on tällainen sopimus. Tämä kertoo arvostuksesta perhepäivähoitajien työtä kohtaan, Salmi huomauttaa.

Salmi sanoo, että valtaosalla perhepäivähoitajista tulotaso nousee uudistuksen myötä.

– Jos perhepäivähoitaja ottaa omat lapset virallisesti hoitoonsa, hän maksaa heistä normaalin päivähoitomaksun. Useimmilla omista lapsista saatava palkka ja kulukorvaus ovat suurempia kuin päivähoitomaksut.

Someron kaupungin tavoitteena on löytää uusia perhepäivähoitajia. Perhepäivähoitajien määrä on myös Somerolla laskenut viime vuosina.