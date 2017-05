Trump pelaa riskirajoilla

|

Yhdysvaltain uudelta presidentiltä Donald Trumpilta on totuttu odottamaan yllätyksiä. Twiittaileva presidentti levittää maailmalle väitteitä, joita faktatiedon puute ei häiritse. Vaihtoehtoisesta totuudesta on tullut arvaamattoman presidentin ja hänen hallintonsa tavaramerkki.

Erikoiset tempaukset ovat jo niin tavallisia, että ne eivät herätä kunnolla edes keskustelua. Näyttää jopa siltä, että presidentti Trumpilta siedetään melkein mitä tahansa. Näin ei tietenkään saisi olla, koska Yhdysvaltain presidentti on merkittävä vallankäyttäjä.

Presidentti Trump saattoi ylittää rajan, kun hän erotti FBI:n johtajan James Comeyn. Tämä voi käynnistää prosessin, jonka hallitseminen on vaikeaa.

Presidentin ja FBI:n johtajan suhteet ovat olleet huonot jo vaalikampanjasta lähtien. Trump syytti FBI:n johtoa siitä, että demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin sähköpostikohusta ei nostettu syytteitä. Vielä enemmän presidenttiä taisi häiritä FBI:n tutkinta Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksistä.

Halutessaan Trump olisi voinut erottaa Comeyn heti uuden kautensa alussa. Hän antoi kuitenkin Comeyn jatkaa, ja potkut tulivat vasta monen kuukauden päästä.

Presidentillä on oikeus erottaa FBI:n johtaja. Tätä mahdollisuutta ei yleensä käytetä, koska valtiovalta ei halua puuttua riippumattoman poliisin tutkintaoikeuteen. Näyttää pahalta, jos hankalissa tilanteissa erotetaan kiusallisia kysymyksiä tekevä poliisi.

Vielä vakavampaan tarkasteluun erottamispäätös joutuu, kun tiedotusvälineiden mukaan Comey oli vain joitakin päiviä aiemmin pyytänyt lisää rahaa Trumpin vaalikampanjakoneiston Venäjä-kytkentöjen tutkimiseen. Paljastuksen jälkeen kaikki muut selitykset potkujen syistä tuntuvat vähemmän uskottavilta.

Keskusteluihin nousi nopeasti Watergate-skandaali, joka johti presidentti Richard Nixonin eroon. Vertauskohtia kieltämättä löytyy. Nyt olisi tärkeää, että Venäjä-kytkösten tutkintaa voitaisiin jatkaa ilman, että presidentin hallinto voi siihen puuttua.

Trumpin takana on republikaanien hallitsema senaatti, mutta Comey-kohu syö presidentin luottamusta myös omien joukossa.