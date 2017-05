Työsalon Virtanen: Pakkotyönhaku ei poista työttömyyttä

|

Hallitus esittää, että työttömien tulisi hakea töitä vähintään 12 kertaa kolmen kuukauden aikana. Esityksen mukaan työnhakijan tulisi raportoida omasta työnhakuaktiivisuudestaan työvoimaviranomaisille kerran viikossa – mikäli työtön ei näin toimisi, menettäisi hän työttömyyskorvauksensa 60 päiväksi.

Työmarkkinajärjestöt ovat jo ehtineet arvostella esitystä siitä, että se lisää näennäishakemusten määrää ja saattaa kyllästyttää työnantajat valtaviin hakemusmääriin. Tukkiutuvan hakuprosessin takia takia he siirtyisivät hakemaan työvoimaa muualta kuin työvoimaviranomaisten kautta.

– Esitys on niin uusi, monimutkainen ja siihen liittyy paljon muutakin, ettei tässä vaiheessa voi sanoa, mitkä sen vaikutukset ovat Varsinais-Suomessa, saatikka yksin Salossa, sanoo Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja Kjell Hendrichson.

Hendrichsonin mukaan tavoite on sinänsä hyvä: aktivoida työnhakijoita lisää ja laajentaa heidän työnetsintäaluettaan. Viimeksi mainittuun on Hendrichsonin mukaan tulossa muitakin lisäkannustimia.

Salon alueen työttömät ry:n toiminnanjohtaja Riitta Virtanen näkee pakkokeinojen lisäämisen byrokraattiseksi ja lopulta toimimattomaksi keinoksi.

– Pakkokeinoilla ei silti synny työpaikkoja eikä todellisia työelämään johtavia polkuja. Uskon rekrykoulutukseen, minkä kautta motivoitunut työnhakija todella pääsee hyödyntämään työnantajankin tavoitteita, Virtanen sanoo.

