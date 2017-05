Työttömyyden niska taittunut

|

Talven mittaan näkyneet valonpilkahdukset ovat kevään korvalla vahvistuneet aidoksi kasvuksi. Suhdanteet näkyvät myös maaliskuun työttömyystilastoissa. Parempaan suuntaan kuljetaan Salon seudulla ja koko maassa.

Mitään rajua talouskasvua ei ole odotettavissa, mutta selvää kasvua kuitenkin. Mahdollista on, että kuluvan vuoden kasvu voi ylittää uusimmat ennusteet.

Yritysten tilauskirjat täyttyvät, mikä heijastuu liikevaihdon ja tuloksen kasvuina. Kotimaan kysynnän lisäksi kasvua odotetaan viennistä. Viime vuosina talouden rattaat ovat pyörineet lähinnä kotimaisen ostovoiman varassa, mutta nyt myös vientiyritykset ovat pääsemässä vauhtiin.

Vetovoimaa koko maahan on saatu Varsinais-Suomesta, jossa laivateollisuus ja autoteollisuus säteilevät kasvun mahdollisuuksia ennen kaikkea omaan maakuntaan mutta myös muualle Suomeen. Nämä mahdollisuudet kannattaa käyttää hyväksi.

Työttömyys on ollut erityisen vaikeaa Salossa, kun elektroniikkateollisuuden rakennemuutos vei hetkessä tuhansia työpaikkoja. Nyt vihdoin näyttää siltä, että aallonpohja on ohitettu ja pahimmat ajat ovat takana.

Salossa työttömyys on hellittänyt tasaisesti joka kuukausi viime vuoden keväästä lähtien. Muutokset ovat olleet pieniä mutta oikean suuntaisia. Maaliskuun lopussa Salossa oli työtä vailla hieman yli 3 700 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin työttömänä oli yli 400 henkilöä enemmän.

Suunta on oikea, mutta työtä vailla on edelleen aivan liian moni ihminen. Salon työttömyysaste 15,0 prosenttia on edelleen maakunnan korkein. Yleensä työttömyys on pahin maakunnan keskuskaupungissa, mutta Turun työttömyysaste 14,5 prosenttia jäi myös maaliskuussa Saloa pienemmäksi.

Huonoja uutisia saatiin vain päivä työttömyystilaston julkistamisen jälkeen, kun intialainen TCS ilmoitti yt-neuvottelujen alkamisesta. Työn loppuminen uhkaa Salossa koko henkilöstöä eli noin 40:tä it-osaajaa. TCS:n ilmoitusta osattiin odottaa, ja se pitää nähdä rakennemuutoksen jälkimaininkina.

Uusi isku on helpompi sulattaa, kun Salon IoT Park saadaan käyntiin ja talouskasvu antaa mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiseen.