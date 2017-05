Vaikea keskustelu kouluista jatkuu

|

Salossa on taas käynnistymässä vaikea koulukeskustelu. Nykyinen kaupunginvaltuusto sopi jo aikaisemmin, että kouluasiaa ei enää tällä valtuustokaudella tuoda käsittelyyn. Lupaus piti, mutta kesäkuussa aloittava uusi valtuusto saa koulut pöydälleen lähes ensi töikseen.

Lähikoulun säilyminen on jokaiselle kylälle tärkeää. On helppo ymmärtää niiden vanhempien huoli, jotka joutuvat lähettämään lapsensa pitkälle koulumatkalle. Yhtä paljon vanhempia voi huolestuttaa laittaa lasta kouluun, jossa luokkakoko on jäämässä hyvin pieneksi. Minkä kokoinen koulu pystyy antamaan riittävän laadukkaan opetuksen?

Helppoa on myös ymmärtää ne perusteet, joiden mukaan koulujen määrää pitää vähentää. Salossa syntyvyys on kääntynyt laskuun, muuttoliike vie pois perheitä ja kouluihin tulevat ikäluokat uhkaavat jatkuvasti pienentyä.

Ensi syksyllä Salossa aloittaa kaikkiaan 629 ekaluokkalaista. Viime vuonna Salossa syntyi 377 lasta. Tulevien vuosien oppilasmäärä on siis edelleen voimakkaasti laskussa.

Esimerkiksi Teijon kouluun ei ole tulossa syksyllä yhtään oppilasta ensimmäiselle luokalle. Viime kierroksella juuri Teijon koulun säilymisestä käytiin kovaa vääntöä. Koulu sai jatkaa, koska suositulle alueelle muuttaa uutta väkeä ja myös lapsiperheitä. Syksyn tilanne näyttää kuitenkin vaikealta. Tosin vuodet eivät ole samanlaisia, ja jatkossa oppilasmäärät voivat vielä nousta.

Oppilaista on pulaa muuallakin. Ensi syksy joudutaan viidessä salolaiskoulussa aloittamaan alle kymmenellä ekaluokkalaisella.

Kaupunginhallitus käsittelee kouluasiaa tänään maanantaina. Ehdotuksen mukaan kouluverkko annetaan opetuslautakunnalle valmisteltavaksi, ja kaupunginhallitukseen suunnitelma halutaan lokakuun loppuun mennessä.

Päätökset tulevat olemaan vaikeita. Sivukylien koulujen lisäksi pitää löytää ratkaisu myös ammattikorkeakoulun kiinteistön tulevalle käytölle. Säästöjen hakeminen henkilöstökuluissa lisää valmistelun vaikeusastetta.

Uusi valtuusto joutuu perehtymään kouluverkkoon huolellisesti. Säästöpäätöksiä tarvitaan, mutta miten ne kohdistetaan oikein. Jos oppilasmäärät jatkuvasti pienenevät, ei nykyisen kouluverkon ylläpitäminen ole järkevää.