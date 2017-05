Vilpas on noussut huipulle jäädäkseen

|

Viimeiset kahdeksan kuukautta ovat sujuneet kuin unessa.

Vilpas venyi, dominoi, hurmasi ja rikkoi käytännössä kaikki seuraennätykset. Kehuja sateli niin pelaajille, valmentaja Joonas Iisalolle, kannattajille kuin seuraorganisaatiolle – kaikki Suomen ehdotonta koriseliittiä.

Tuntui, kuin koko kausi olisi ollut loppumattoman sadon korjuuta. Sadon, jota oli kylvetty viimeiset 50 vuotta, ja jonka useimmat luulivat jäävän joka kevät odotetun laihaksi.

Runkosarjan voittajan jääminen ilman mestaruutta on normaalitapauksessa aina pieni pettymys. Pitkään ennakko-odotuksia paremmin edenneen kauden päättyminen ilman palkinnoista suurinta tuntuu kannattajista hetken tuskaiselta, vaikka finaalivastustaja Kataja kuinka olisi ollut loistavasti valmennettu ja äärimmäisen laadukas joukkue täynnä fantastisia koripalloilijoita.

Mutta jos vetää muutaman kerran henkeä ja katsoo kautta kokonaisuutena yksittäisen ottelusarjan yli, tuskin kukaan voi olla kovin pettynyt siihen, mitä Vilpas on tällä kaudella saavuttanut.

Tulokasvalmentaja Iisalon johtama helposti lähestyttävä joukkue pystyi olemaan samaan aikaan voittava ja viihdyttävä – yhtälö, joka ei aina kulje käsi kädessä koripallossa.

Ennen kaikkea Vilpas sulatti koko kaupungin sydämet ja sai ennennäkemättömän tuen taakseen. Salohallin massiivisten yleisömäärien lisäksi yleinen kiinnostus joukkueen tekemisiä kohtaan kasvoi hurmiollisesta viime keväästä entisestään. Vilpas kiinnosti ja puhutti myös Salon ulkopuolella.

Se on varmaa, ettei tästä maasta löydy Saloa kovempaa koripallokaupunkia.

Vaikka Pantteri-patsas ei pääsekään viettämään pitkää ja kuumaa mestaruuskesää Salossa, on Vilpas siitä huolimatta korisliigakauden 2016-2017 suurin voittaja.

Huolella ja hartaasti valettu kivijalka on entistä vankempi, eikä seuran tulevaisuudessa näy ainuttakaan merkittävää uhkakuvaa. Velattoman seuran talous on loistokunnossa ja maine entistä parempi. Vilppaaseen on yhä kovempi imu niin pelaajien kuin yhteistyökumppanien keskuudessa.

Myös seurayhteisö on innostuneempi ja sitoutuneempi kuin koskaan. Talkoolaisia ei tarvitse enää kinuta pitkin kaupunkia, seuran 500 junioripelaajaa ovat haltioituneita esikuvistaan ja myös juniorien vanhemmat haluavat olla mukana positiivisuutta ja iloisuutta pursuavassa harrastuksessa.

Vanhan urheilufraasin mukaan menestys tulee ennen työntekoa vain sanakirjassa. Vilppaan työ ja tie kohti mestaruutta on vielä kesken, mutta suunta on oikea, eikä matkaakaan ole enää paljon jäljellä.

Korisliigan malliseura Vilpas on noussut huipulle jäädäkseen.