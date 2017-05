Yrjö-auto tulee lauantaina Saloon keräämään kodin ongelmajätteitä

|

Nyt on mahdollisuus päästä eroon kodin ongelmajätteistä, sillä Ympäristöauto Yrjö saapuu Saloon kahtena lauantaina 13. ja 27. toukokuuta sekä Paimioon ja Sauvoon lauantaina 20. toukokuuta.

Lauantaina 13. toukokuuta auto aloittaa kierroksensa Ylhäisistä ammattikorkeakoulun luota klo 8.30, ja klo 9.15 se saapuu Pahkavuoreen Ilveksenkatu 2:een. Moision koululla Yrjö on klo 10, Tupurin S-Marketilla klo 11.45 ja Pajulan koululla klo 12.30.

Lauantaina 27. toukokuuta Yrjö kiertää Saloa keskustaajaman ulkopuolella. Se aloittaa matkansa klo 8.30 Kokkilan Lossirannasta. Halikon asemalla urheilukentän parkkialueella se on klo 9.20, Hajalan koululla klo 10.10, Halikon koulukeskuksella klo 11.45, Märynummen paloasemalla klo 12.30 ja Vaskion Salella klo 13.15.

Auto vastaanottaa ilmaiseksi kodin vaarallisia jätteitä, joita ovat muun muassa öljyt, maalit, lakat, liimat, akut, autojen nesteet sekä varoitusmerkillä varustetut kemikaalit. Autoon voi myös tuoda loisteputkia sekä led- ja energiansäästölamppuja.

Pakkaukset pitää merkitä hyvin tai tuoda jäte alkuperäispakkauksessaan. Vain alle 50 kilon tai litran erät vastaanotetaan maksutta. Yrjö ei valitettavasti voi vastaanottaa kokonaisia öljytynnyreitä tai asbestia.

Kaikki kodin vaaralliset jätteet voi myös viedä Korvenmäen jätekeskukseen tai Paimion lajitteluasemalle. Maataloustoiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet voi viedä jätekeskuksiin ja lajitteluasemille maksua vastaan.