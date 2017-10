Macronilla tilaisuus ajaa uudistuksia

|

Ranskan parlamenttivaalit olivat suoraa jatkoa presidentti Emmanuel Macronin voittomarssille. Tuoreen presidentin puolue saa vahvan enemmistön parlamentissa. Tasavalta liikkeellä -puolue sai tukijoineen kaikkiaan 350 paikkaa 577-paikkaiseen alahuoneeseen.

Macronin liikkeen menestys näytti varmalta jo vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen. Murskavoittoa himmensi vain matalaksi jäänyt äänestysprosentti. Äänioikeuttaan käytti alle 44 prosenttia, mikä on historiallisen matala luku.

Nuoren presidentin nousu Ranskan vallankahvaan on ilmiö. Emmanuel Macron ei ole aiemmin ollut ehdolla poliittiseen tehtävään, mutta hänet valittiin perinteisten puolueiden ulkopuolelta selvällä äänierolla uudeksi presidentiksi.

Macronin liike kantoi voittoon myös parlamenttivaaleissa. Yleisesti arvioitiin, että perinteiset puolueet menestyvät parlamenttivaaleissa. Vaalitulosta voi tulkita niin, että ranskalaiset halusivat muutoksia perinteiseen puoluepolitiikkaan ja Macron tarjosi siihen hyvän vaihtoehdon. Tasavalta liikkeessä -ryhmässä oli runsaasti politiikan ulkopuolelta valittuja ehdokkaita.

Vaalin häviäjiä olivat perinteiset puolueet, erityisesti valtaa pitävä sosialistipuolue kärsi katkeran tappion. Populistipuolueetkaan eivät vaaleissa juhlineet, vaikka Marine Le Penin Kansallinen rintama saikin lisäpaikkoja. Nyt hän pääsi myös itse parlamenttiin.

Presidentti Emmanuel Macronilla on kaikki mahdollisuudet toteuttaa lupaamiaan uudistuksia, kun omalla liikkeellä on parlamentissa vahva enemmistö. Mikään helppo tehtävä uudistusten ajaminen ei silti tule olemaan.

Macron on luvannut uudistaa muun muassa työlainsäädäntöä. Työttömyys koettelee Ranskassa erityisesti nuoria, alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on yli 20 prosenttia.

Työn tuottavuus on Ranskassa hyvällä tasolla, mutta työntekijöiden palkkausta ja irtisanomista pidetään kalliina. Macron on luvannut muuttaa lainsäädäntöä edullisemmaksi työnantajille.

Työelämän sääntöjen uudistaminen voi osoittautua vaikeaksi. Ranskalaiset marssivat herkästi mielenosoituksiin, jos uudistukset uhkaavat saavutettuja etuja.

Vaalien voittaminen sujui Macronilta hyvin, mutta uudistusten onnistuminen mitataan suurten kaupunkien kaduilla.