Putinin vierailu ylläpitää puhevälejä

|

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt yllä suhteita Venäjään ja sen päämieheen, presidentti Vladimir Putiniin. Putinin tämän päivän vierailu ja presidenttien tapaaminen Savonlinnassa vahvistavat naapureiden puhevälien olevan kunnossa.

Keskusteluyhteyden säilyttäminen on tärkeää, vaikka kansainvälisistä kysymyksistä yhteisen kannan löytyminen onkin vaikeaa. Suomi seisoo tiukasti EU:n ja länsimaiden rintamassa, joka yksimielisesti tuomitsee Venäjän väkivallan ja sotatoimet Ukrainassa.

Savonlinnan keskusteluissa noussee esille Itämeren kiristynyt sotilaallinen tilanne.

Vilkas laivaliikenne on aiheuttanut riskejä Suomenlahdella jo ennestään, kun suuret öljytankkerit ja matkustaja-alukset risteilevät ahtailla väylillä. Läheltä piti -tilanteita on nähty huolestuttavan paljon.

Tilannetta ei yhtään helpota sotilaallinen nokittelu, jota Venäjä ja Nato-joukot harrastavat ilmassa ja merellä. Uhittelun tuorein esimerkki on jättisukellusvene, jonka Venäjä toi sotaharjoituksiin.

Itämeren jännitettä lisäävät alkusyksyn suuret sotilasharjoitukset, joita järjestävät niin Venäjä kuin Nato-joukot.

Presidenttien tapaamisen alla ajankohtainen kysymys ovat myös Yhdysvaltain suunnittelemat uudet pakotteet Venäjää vastaan. Ne rajoittaisivat Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä entisestään ja aiheuttaisivat vaikeuksia myös suomalaisille yrityksille.

Yhdysvaltain kaavailemat kiristykset ovat herättäneet vastustusta EU:ssa. Näistä uusista pakotteista Niinistön ja Putinin on mahdollista löytää yhteinen kanta. Vanhojen pakotteiden poistaminen edellyttäisi Ukrainan ja Krimin tilanteen rauhanomaista ratkaisua, eikä mikään viittaa sen löytymiseen.

Toimivat puhevälit naapurimaiden presidenttien välillä ovat tärkeät, vaikka kansainvälinen tilanne on kireä. Keskusteluyhteys antaa mahdollisuuden sopia kahdenvälisistä pienistä ja vähän isommistakin asioista.

Tällainen ratkaisu saavutettiin vuosi sitten, kun Venäjältä pohjoisrajan yli Suomeen tulviva pakolaisvirta saatiin hallintaan.