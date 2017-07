Rantakäärme eksyi päiväkodin pihaan Salossa

|

Päiväkodin pihaan eksynyt rantakäärme säikytteli päiväkotilaisia Ollikkalassa keskiviikkona kolmen aikaan. Ohjaajat evakuoivat lapset sisätiloihin ja ilmoittivat käärmeestä hätäkeskukseen.

Pelastuslaitos saapui paikalle siirtämään rantakäärmeen pois päiväkodin pihasta. Käärme piiloutui palomiehiltä päiväkodin pusikkoon.

Rantakäärmeet ovat vaarattomia ihmiselle. Laji on Suomessa rauhoitettu, joten sitä ei saa tappaa tai vahingoittaa. Harmittoman rantakäärmeen erottaa myrkyllisestä kyystä värityksen perusteella. Rantakäärme on tasaisen musta, kun taas kyy on väritykseltään musta tai ruskea sahalaitakuviolla. (SSS)