Stressi myy ja lapset ostavat

SARA HARJU. Stressi on kaupallistettu, ja kohderyhmänä ovat lapset.

”Fidget Spinner -sormihyrrä viihdyttää ja rentouttaa”, kertoo Gigantti. BR-lelujen nettisivujen mukaan sormihyrrä on ”täydellinen tilanteisiin, joissa olet hermostunut tai levoton”. Elektroniikkaliike Power markkinoi sitä ”stressileluna, josta kaikki puhuvat”.

Fidget spinnerit eli sormihyrrät tulivat keväällä ryminällä maailmalta Suomeen. Kysyntä oli niin kova, että spinnerit myytiin monesta liikkeestä loppuun ennen kuin läheskään kaikki halukkaat saivat omansa. Kyseessä on siis sormien välissä pyöriteltävä, kolmihaarainen hyrrä. Se on etenkin lasten ja nuorten suosiossa.

Spinnerikauppa käy edelleen kuumana. Hyrriä tilataan netistä ja myydään eteenpäin. Salossakin spinnereitä myydään monessa paikassa, ja uusista myyntieristä on ilmoiteltu esimerkiksi Facebookissa.

Sormihyrriä on tituleerattu nykyajan jojoiksi.

Yksi ero spinnerissä ja jojossa kuitenkin on: jojoa ei markkinoitu stressileluna.

On hälyttävää, että stressi-käsitteestä on tullut normi lasten keskuudessa. Stressi on aikuisten juttu. Stressi kuuluu aikuisten diskurssiin, ei lasten välituntipuheisiin.

Ei stressiä pidä vähätellä, ja lasten kokemaan ahdistukseen tai ylivilkkauteen täytyy tietysti puuttua. Ehkä spinneri todellakin helpottaa hermostuneisuutta. Mutta tiedostavatko lapset olevansa stressaantuneita? Kokevatko kaikki ne sadat ja tuhannet lapset, jotka haalivat itselleen eri värisiä sormihyrriä, että he tarvitsevat rauhoittavan lelun?

Lapset nielevät stressilelu-nimikkeen mukisematta ja pyörittelevät rentoutushyrrää pihoilla ja luokkahuoneissa.

Spinnerin terveysvaikutuksista on käyty keskustelua. Kaikki lelua markkinoivat firmat eivät tunnu tietävän, onko tuotteen vaikutuksia todistettu tieteellisesti. Näin maahantuontipalvelu Tuontitupa neuvoo nettisivuillaan: ”Käytä Hand Spinneriä vähentämään ADHD:hen, autismiin, kynsien pureskeluun, hiusten kiertämiseen ja jalkojen vispaamiseen liittyvää stressiä ja ahdistusta.”

Kaksi kysymystä: auttaako hyrrä todella lievittämään autismin oireita, ja haluaako 10-vuotias tosiaan ostaa lelun tuollaisella tuotekuvauksella?

Muun muassa Terve.fi-sivusto on kumonnut lelunvalmistajien lupauksia. Sivuston mukaan mikään tutkimustieto ei tue väitettä, jonka mukaan sormihyrrä parantaa ADHD:sta tai autismista kärsivän tarkkaavaisuutta. Sivuston mukaan paikkaansa ei pidä myöskään verkkokauppa Amazonin tuotetieto, joka kuuluu näin: ”Tietojen mukaan hillitty sormihyrräily poistaa huonoja tapoja ja lisää mielikuvitusta”.

Varmasti hyrrän pyörittely voi auttaa joitakin keskittymään. Mutta entä se houkuttelevuus? Miksi lapset innostuvat, kun heille kaupataan stressilelua? Sehän on sama, kuin lapselle myytäisiin paketillinen mustia sukkia tai uusi kotivakuutus. Ketä alakouluikäistä sellainen kiehtoo?

Ehkä suosion syynä ei ole niinkään tuotteen alkuperäinen käyttötarkoitus, vaan esimerkiksi yhdessä temppuilu, niin kuin vanhoina hyvinä jojo-aikoina. Ehkä kaikki lapset eivät oikeasti ole stressaantuneita. Niin ainakin haluan uskoa.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien toimittaja.