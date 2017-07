Työikäisten lähtö pysäytettävä

|

Salon väkiluku on laskenut vuodesta 2011 lähtien. Nyt kaupungissa on asukkaita noin 2 000 vähemmän kuin kuusi vuotta sitten.

Väkiluvun lasku on suorassa yhteydessä työpaikkojen menetykseen. Työ on ollut syy muuttaa Saloon, ja sen loppuminen on monelle syy lähteä pois. Väen vähetessä kaupungista on kaikonnut nuoria ja työikäisiä ihmisiä. Heidän lähtöään pitää pystyä hillitsemään, sillä he ovat juuri sitä joukkoa, jonka varaan kaupungin uutta kasvua yritetään rakentaa.

Syntyvyys on Suomessa kuolleisuutta alhaisempaa. Maahanmuutto paikkaa tilannetta, ja sen ansiosta väkiluku on hienoisessa kasvussa. Suurimmassa osassa Suomen maakuntia väki kuitenkin vähenee.

Monien kehityshankkeiden yhteydessä puhutaan Helsingin, Tampereen ja Turun kasvukolmiosta. Kaikissa kasvukolmion maakunnissa eli Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana. Maan sisäinen muuttoliike kasvattaa maakuntien keskuksia ja niiden liepeitä.

Tässäkin yhteydessä Salon tilanne näyttää synkältä. Pientä valoa tuovat tuoreet tilastotiedot tältä vuodelta. Niiden mukaan pahimmat muuttotappioajat näyttävät olevan takanapäin.

Kannattaa myös muistaa, että Salo on yli 53 000 asukkaalla edelleen väkiluvultaan Suomen 20:ksi suurin kunta.

Varsinais-Suomessa puhutaan Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan hyvän tilanteen takia positiivisesta rakennemuutoksesta. Ratkaistavana on aikoinaan Salollekin tuttuja ongelmia: mistä saadaan nopeasti työvoimaa, oikeanlaista koulutusta ja asuntoja muuttajille.

Varsinais-Suomen hyvää vauhtia ihastellaan muualla maassa, ja hyvä, että ihasteltavaa on. Maakunnan tasolla saa kuitenkaan unohtaa, että lounaisen Suomen tuotantoa korkealla tasolla vuosikausia pitänyt Salo on nyt vaikeuksissa.

Salon uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna sanoi keväällä Salon Seudun Sanomien haastattelussa, että positiivinen rakennemuutos pitää saada ulottumaan Saloon vaikka väkisin.

Sanavalinnassa oli vähän uhoa, mutta se osoittaa, kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Maakuntaan lähti vahva viesti: Kasvavien yritysten kannattaa miettiä, onko mahdollista laajentaa toimintaa Saloon. Tiloja löytyy ja edelleen myös tekijöitä.