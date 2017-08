40 vuotta sitten kuollut Elvis on tosifaneilleen puolijumalallinen hahmo

|

Vain Valkoinen talo peittoaa kuuluisuudessa Yhdysvaltain ”toiseksi tunnetuimman kodin”, rockin kuninkaan Elvis Presleyn Graceland-kartanon. Tennesseen Memphisissä sijaitseva kartano houkuttelee vuosittain noin 600 000 kävijää ympäri maailman.

Museo-hotelli-viihdekompleksiksi muutettu Elviksen kotitalo piristää Memphisin taloutta noin 150 miljoonalla dollarilla (127 miljoonalla eurolla) vuosittain, eikä supertähden vetovoima ole hiipumassa.

Huomenna Presleyn kuolemasta tulee kuluneeksi neljä vuosikymmentä. Gracelandiin odotetaan merkkipäivän alla tuhansia faneja muistelemaan idoliaan. Tänä iltana järjestettävään kynttilämuistotilaisuuteen arvioidaan saapuvan yli 10 000 fania.

Osa Gracelandissa vierailevista ihailijoista ei ollut Elviksen eläessä edes syntynyt, mutta hänen musiikkinsa puhuttelee yhä. Niin myös Elviksen faniklubia Qatarissa johtavaa 36-vuotiasta Lisa Bseisoa.

– Elvis on kuuluisin kaikista kuuluisuuksista, Gracelandiin useamman ”pyhiinvaelluksen” tehnyt Bseiso sanoo.

– Hän on ilmiö vielä 40 vuotta kuolemansa jälkeen. Yhä yhtä voimakas kuin rakastavakin.

Elvis on muuttunut miehestä legendaksi

Osalle ihailijoista vierailu Gracelandissa on harras kokemus. Kukkia ja muistoesineitä kertyy päivittäin hautapaikalle. Kiihkeimmillä faneilla on Elvikselle omistettu muistoalttari jopa kotonaan, sanoo Elvis-kultista kirjoittanut brittiläinen tietokirjailija Ted Harrison.

– Elvis, jonka tunnemme tänään, ei ole todellinen Elvis, vaan myyttinen hahmo, johon miljoonat voivat omalla tavallaan samastua, Harrison sanoo. Hänen mukaansa Elvis täyttää osalle faneistaan ”henkisen tai uskonnollisen tyhjiön”.

– Hänelle on annettu puolijumalallinen, liki messiaaninen status ja hänen elämästään kerrotaan myyttisiä tarinoita.

1950-luvulla uransa huipulla ollut Presley mullisti musiikkimaailman rajoja kaatavalla tyylillään. 42-vuotiaana kuolleen tähden elämän loppua varjostivat lääkkeiden väärinkäyttö ja terveysongelmat. Traaginen elämäntarina on osaltaan vain vahvistanut rockin kuninkaan legendaa.

