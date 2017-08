Afganistanissa siepatusta uusi video – tutkija arvioi julkaisun liittyvän mahdollisiin neuvotteluihin

|

Afganistanissa siepatusta suomalaisnaisesta on julkaistu toinen video, ulkoministeriö kertoi keskiviikkona. Ensimmäinen video hänestä julkaistiin runsaat kaksi viikkoa sitten.

Keskiviikkona julkaistu video on reilut kolme minuuttia pitkä. Jihadismin tutkija Atte Kaleva arvioi STT:lle, että uuden videon julkaisulla pyritään vaikuttamaan mahdollisesti käynnissä oleviin neuvotteluihin.

– Voisi olla, että jonkinlainen neuvottelukontakti on saatu ja siihen liittyen videota käytetään ehkä jonkinlaisena painostusvälineenä, Kaleva sanoo.

Hän arvioi, että siepattu suomalainen vaikuttaa videolla hyvinvoivalta ja rauhalliselta.

– Toivottavasti tämä tilanne päättyy hyvin – kyllähän valtaosa näistä tuolla Afganistanissa päättyykin ihan hyvin, Kaleva arvioi.

Viranomaiset pyytävät, että mitään sieppaukseen liittyvää materiaalia ei levitetä julkisuudessa. Ulkoministeriön mukaan kaikki julkisuus vaarantaa siepatun hengen ja vaikeuttaa tilanteen hoitamista. Viranomaiset keskittyvät tekemään kaikkensa siepatun saamiseksi turvaan.

Ruotsalaisessa Operation Mercy -hyväntekeväisyysjärjestössä työskennellyt suomalaisnainen siepattiin Kabulissa toukokuun lopulla. Iskussa järjestön majapaikkaan kuoli saksalaisnainen ja naisten afganistanilainen vartija.

Operation Mercyn tiedottaja Cathy Stanley viestitti STT:lle, että järjestö on tietoinen uudesta videosta, mutta kriittisen tilanteen vuoksi järjestö ei kommentoi asiaa sen enempää.

Sieppauksen motiivi saattaa olla raha

Aiemmalla vajaan minuutin mittaisella videolla nainen esiintyy rauhallisesti ja pyytää kristilliseltä yhteisöltä apua päästäkseen vapaaksi.

– Jos sieppaaja ei saa pyytämäänsä rahasummaa, jotain hyvin pahaa tapahtuu, siepattu sanoi.

Myös keskiviikkona julkaistulla videolla siepattu vetoaa eri tahoihin päästääkseen vapaaksi. Nainen näyttää lukevan välillä tekstiä paperista.

Kaleva arvioi jo aiemmin STT:lle, että vaikuttaisi siltä, että päällimmäinen motiivi sieppaukselle on raha. Nainen mainitsi videoilla sieppaajansa nimeltä. Kalevan mukaan nimi on todennäköisesti tekaistu silloin, kun kyse ei ole tunnetusta järjestöstä kuten Isisistä.

STT

Kuvat: