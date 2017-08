Ainakin yksi kuollut auton ajettua pizzeriaan Ranskassa – useita loukkaantunut

|

Yksi ihminen on kuollut ja useita ihmisiä loukkaantunut, kun auto ajoi pizzeriaan Pariisin itäpuolella maanantai-iltana.

Ensitietojen perusteella kuollut oli 8-vuotias tyttö, mutta Ranskan sisäministeriön tiedottajan mukaan kuollut tyttö oli 13-vuotias. BBC:n mukaan loukkaantuneita on 12, joista neljä loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan yksi vakavasti loukkaantuneista on kuolleen tytön nuorempi veli.

BFMTV-televisiokanavan mukaan kuljettaja ajoi tahallaan pizzeriaan. Hänet pidätettiin pian tapauksen jälkeen. Ranskan sisäministeriö kertoi BBC:lle, että autoa kuljettanut oli 32-vuotias ja ranskalainen. BBC:n mukaan kuljettaja ajoi BMW:tä.

– Puolet autosta meni ravintolan sisään ja kaatoi samalla kaikki asiakkaat ja henkilökunnan, paikalla oleva sotilas sanoi Le Parisien -sanomalehdelle BBC:n mukaan.

Syyttäjän mukaan asiaan ei näyttäisi liittyvän terrorismiin. Myös uutistoimisto AFP:n tutkijalähteiden mukaan tekoa ei pidetä terroritekona. Mediatietojen mukaan kuljettaja oli yrittänyt itsemurhaa. Kuljettajalla ei näyttäisi olevan aiempaa rikostaustaa.

Pizzeriaan ajo tapahtui Pariisin esikaupunkialueella Sept-Sortsin kylässä noin puoli yhdeksän aikaan illalla paikallista aikaa.

STT

Kuvat: