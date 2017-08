Ainakin yksi kuollut auton ajettua pizzeriaan Ranskassa

|

Yksi ihminen on kuollut ja useita ihmisiä loukkaantunut, kun auto ajoi pizzeriaan Pariisin itäpuolella maanantai-iltana.

Kuollut on poliisin mukaan 8-vuotias tyttö. Vakavasti loukkaantuneita on poliisin ensiarvion mukaan kuusi.

BFMTV-televisiokanavan mukaan kuljettaja ajoi tahallaan pizzeriaan. Hänet pidätettiin pian tapauksen jälkeen. Teon mahdollisesta motiivista ei ole vielä tietoa. Syyttäjän mukaan tekoon ei näyttäisi liittyvän terrorismia.

BBC:n mukaan kuljettaja ajoi BMW:tä. BBC kertoo RTL-radion tietojen perusteella, että 39-vuotias kuljettaja oli kertonut poliisille halunneensa tappaa itsensä. Lisäksi kuljettaja oli RTL:n mukaa kertonut, että hänellä oli ollut myös aseita autossaan. Ranskalaismedian mukaan kuljettajalla näyttäisi olevan aiempaa rikostaustaa.

http://www.bbc.com/news/world-europe-40930898

STT