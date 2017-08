Air Berlin hakeutui maksukyvyttömyysmenettelyyn – Saksa tukee saadakseen turistit kotiin

|

Saksalainen halpalentoyhtiö Air Berlin on hakeutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn. Air Berlinin mukaan Saksan valtio on tarjonnut yhtiölle 150 miljoonaa euroa lainaa, jotta se voisi jatkaa lentämistä saksalaisten lomasesongin ajan.

Summan uskotaan pitävän Air Berlinin koneet taivaalla kolme kuukautta.

Yhtiö kertoi päätyneensä ratkaisuun sen jälkeen, kun sen pääomistaja Etihad Airways oli kertonut, ettei se enää tue Air Berliniä taloudellisesti. Etihad Airways omistaa vajaan kolmanneksen Air Berlinistä. Etihad rahoitti Air Berliniä viimeksi huhtikuussa 250 miljoonalla eurolla.

Air Berlin on kamppaillut rahoituksensa kanssa jo pitkään. Viimeisen kahden vuoden ajalta yhtiölle on kertynyt yli miljardin euron tappiot.

Lufthansa on ilmoittanut neuvottelevansa Air Berlinin kanssa joidenkin yhtiön osien ostamisesta ja henkilökunnan vuokraamisesta. Air Berlin vuokrasi jo viime vuonna 38 lentokonetta miehistöineen Lufthansalle. Air Berlin myös irtisanoi viime vuonna 1200 ihmistä.

