Asiantuntijat: Venäjän uuden suurlähettilään nimitys kertoo Suomen tärkeydestä itänaapurille

Pavel Kuznetsovin nimittäminen Venäjän Suomen-suurlähettilääksi kertoo siitä, että Suomi on Venäjälle tärkeä naapurimaa. Näin arvioi ex-diplomaatti Heikki Talvitie, joka on toiminut muun muassa Suomen suurlähettiläänä Moskovassa.

Kuznetsovin, 58, nimitys julkistettiin maanantaina. Hän on kokenut uradiplomaatti, joka on toiminut 1980-luvun alusta asti erilaisissa Neuvostoliiton ja Venäjän ulkoministeriön tehtävissä.

Kuznetsov toimi suurlähettiläänä Slovakiassa vuodet 2010-2014, minkä jälkeen hän siirtyi Venäjän ulkoministeriön sihteeristön päälliköksi. Ennen nykyistä suurlähettilästä Aleksandr Rumjantsevia tehtävää hoitanut Vladimir Grinin siirtyi Helsinkiin samasta tehtävästä.

– Se on protokolläärisesti hyvin korkea virka, Talvitie kertoo STT:lle.

Talvitien mukaan Venäjä on nimittänyt yleensä Suomen-suurlähettiläiksi korkean luokan diplomaatteja.

– Siinä heijastuu se, että Suomi on Venäjälle tärkeä naapurimaa.

Kuznetsov toimi sekä 80- että 90-luvulla tehtävissä Helsingin suurlähetystössä, miltä ajalta myös Talvitie hänet tuntee. Sekä Kuznetsov että hänen vaimonsa puhuvat suomea.

– Tämä nimitys sopii erittäin hyvin Suomen ja Venäjän kuvioihin. Se että hänet tunnetaan täällä, on minusta ihan hyvä asia tässä tilanteessa, Talvitie sanoo.

– Hänellä on hyvin seurallisen miehen maine.

Rumjantsev ollut pidättyväinen suurlähettiläs

Myös Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan pitkän linjan diplomaatin nimitys kertoo Suomen tärkeydestä Venäjälle.

– Se kertoo sen, että Suomeen ei mitään keltanokkia nimitetä, Lassila sanoo.

Väistyvä suurlähettiläs Rumjantsev, 72, on hoitanut tehtävää vuodesta 2006. Lassilan mukaan Rumjantsev on ollut erittäin diplomaattinen suurlähettiläs.

– Hän on ollut hyvin lojaali ja toiminut Venäjän ulkoministeriön yleisen linjan mukaan. Hän on ollut aika pidättyväinen jopa näissä asioissa joissa olisi ollut mahdollisuus vähän kärkkäämpiin kommentteihin, Lassila arvioi.

STT

Kuvat: