Avi tiukkana

|

Somerolla on vuosia väännetty kättä Somerniemellä sijaitsevan Rauhankallion ryhmäkodin kohtalosta. Pieni ryhmäkoti on ollut lakkautuslistalla monta kertaa, mutta talon tukijat ovat vieneet voiton.

Ryhmäkodin sulkemista on perusteltu puutteellisilla tiloilla, jotka jäävät kauaksi nykyajan vaatimuksista. Talon yhdestätoista asukkaasta valtaosa asuu kahden hengen huoneissa eikä huoneissa ole vessoja.

Ongelmia on tuottanut myös pienen talon henkilömitoitus. Turvallinen hoito ja hätätilanteisiin varautuminen vaativat tietyn määrän tekeviä käsiä, vaikka asukkaita onkin vähän.

Rauhankallion puolustajat ovat puolestaan korostaneet pienen ryhmäkodin kodinomaisuutta ja hoivapalvelujen säilyttämistä myös haja-asutusalueella.

Kädenvääntö ryhmäkodista on tapahtunut toistaiseksi Someron kaupungin sisällä, mutta nyt myös Lounais-Suomen aluehallintovirasto on puuttunut asiaan. Virasto sekaantui vyyhtiin saatuaan Rauhankallion tiloista talvella 2014 kaksi yhteydenottoa.

Avin omaksuma linja on tiukka. Sen mukaan entisessä maatilan päärakennuksessa sijaitsevan ryhmäkodin tilat ovat sopimattomat vanhusten tehostettuun palveluasumiseen. Virasto korostaa seuraavansa asian etenemistä ja edellyttää Someron kaupungilta uusia ratkaisuja.

Someron perusturvan virkamiehet ovat tuoneet pitkään esille Rauhankallion ryhmäkodin tilojen puutteita. Ryhmäkodin puolustajat ovat vedonneet kuitenkin siihen, että kyse on vanhasta pitkään toimineesta hoivapaikasta, jota uudet määräykset eivät koske.

Sosiaali- ja terveystointa valvova aluehallintovirasto tulkitsee päätöksessään lakia nyt toisin. Sen mukaan vakiintuneen valvontakäytännön periaate on se, että jokaisella asukkaalla on oma huone. Kahden hengen huone on mahdollinen vain poikkeustapauksessa.

Yhtä tiukkana avi on siitä, että jokaisessa huoneessa pitää olla oma vessa.

Rauhankallion ryhmäkodin tulevaisuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Kolme vuotta sitten tehty päätös turvaa ryhmäkodin jatkon tämän vuoden loppuun saakka.

Seuraavat viikot näyttävät, mikä on nykyisten valtuutettujen tahto ja mikä painoarvo annetaan aluehallintoviraston kannalle. Lisäväriä tuo se, että Tervaskannon palvelutalon alakerran remontin takia kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaita hoivapaikkoja.