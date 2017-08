Barcelonan iskun uhriluvusta ristiriitaisia tietoja, median mukaan poliisi etsii toista epäiltyä

|

Barcelonassa tehdyn autoiskun uhrimäärästä liikkuu ristiriitaisia tietoja. Poliisilähteet kertovat sanomalehti El Mundolle, että kuolonuhrien määrä olisi noussut jo 13:een.

Katalonian poliisi ei ole vahvistanut mediatietoja. Se kertoo edelleen Twitter-tilillään, että kuolleita olisi tiedossa yksi ja loukkaantuneita 32. Poliisin mukaan loukkaantuneista kymmenellä on vakavia vammoja ja uhrimäärä voi nousta.

Pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan kävelykadulla kaupungin keskustassa alkuillasta. Silminnäkijöiden mukaan auto osui kymmeniin ihmisiin.

Auton kuljettaja pääsi pakenemaan. Mediatietojen mukaan mies olisi linnoittautunut läheiseen ravintolaan, mutta tietoa ei ole virallisesti vahvistettu.

Poliisi on julkaissut kuvan miehestä, joka vuokrasi iskussa käytetyn pakettiauton Santa Perpegua de Mogodan alueelta Barcelonan liepeillä. Miehen taustoista ei ole vielä tietoa.

Toinenkin epäilty?

Espanjalaismedia kertoo, että poliisi etsii Barcelonassa toistakin terroriepäiltyä. Joidenkin tietojen mukaan molemmat epäillyt olisivat ravintolassa El Ravalin alueella.

Sanomalehti El Mundon poliisilähteiden mukaan miehet olivat vuokranneet ainakin kaksi pakettiautoa. Espanjalaismedia kertoo, että toinen pakettiauto olisi löytynyt Vicin kaupungista, joka sijaitsee noin 60 kilometriä Barcelonasta pohjoiseen.

Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään La Ramblan aluetta. Poliisi on eristänyt kadun ja myös evakuoinut lähialueita. Kauppoja ja ravintoloita on suljettu, ja kaupungin julkinen liikenne on pysäytetty.

Suomen ulkoministeriö ei ole vielä saanut tietoa siitä, onko Barcelonan terrori-iskun uhrien joukossa suomalaisia, ministeriöstä kerrottiin STT:lle puoli kahdeksan maissa. Paikallinen viranomainen ei ollut kertonut, onko iskun uhrien joukossa ulkomaalaisia. Suomen suurlähetystö Madridissa seuraa tilannetta tarkkaan.

Tunnettu turistikatu

Barcelonan terrori-iskun tapahtumapaikka La Rambla on kaupungin vilkkain turistikatu. Reilun kilometrin mittainen kävelykatu kulkee kaupungin keskusaukiona pidetyltä Katalonia-aukiolta Kolumbus-patsaalle lähelle Välimeren rantaa.

La Ramblaa reunustavat sadat ravintolat ja kaupat, ja se on myöhäiseen yöhön asti täynnä turisteja, kaupustelijoita ja katutaiteilijoita. Katu on ollut tunnettu myös siitä, että se on taskuvarkaiden suosiossa.

STT

