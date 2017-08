Barcelonan iskussa loukkaantui yli sata – osa saattaa vielä menehtyä vammoihinsa

|

Barcelonan terrori-iskussa loukkaantui yli sata ihmistä, kertovat poliisiviranomaiset. Kuolonuhrien määrä saattaa viranomaisten mukaan vielä nousta, sillä osalla loukkaantuneista on vakavia vammoja.

Iskussa kuoli ainakin 12 ihmistä, joista yhden on kerrottu olleen Belgian kansalainen.

Loukkaantuneiden joukossa on ainakin kaksi tanskalaista. Asiasta kertoi Tanskan ulkoministeriö. Kaikkien loukkaantuneiden ja kuolleiden kansalaisuuksista ei ole tietoa.

Suomen ulkoministeriöllä ei ollut iltayhteentoista mennessä tietoa, että iskussa olisi ollut suomalaisuhreja.

Pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan turistikadulla Barcelonan keskustassa alkuillasta.

STT