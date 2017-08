Barcelonan iskussa vielä monta avointa kysymystä: Missä on pakettiauton kuljettaja?

|

Tämä tiedetään Barcelonan iskusta:

– Vuokrapakettiauto ajoi ihmisten päälle La Rambla -turistikadulla Barcelonan keskustassa torstaina alkuillasta. Kuljettaja pääsi pakenemaan jalan.

– Kuljettajan ei uskota olevan aseistautunut.

– Iskuun liittyen on otettu kiinni kaksi miestä, mutta kumpikaan heistä ei poliisin mukaan ole pakettiauton kuljettaja.

– Poliisin mukaan kiinniotetuilla on kuitenkin suora yhteys iskuun.

– Poliisilla oli torstain ja perjantain välisenä yönä terrorisminvastainen operaatio espanjalaisessa pikkukaupungissa Cambrilsissa.

– Poliisi kertoi surmanneensa operaatiossa neljä estääkseen toisen terrori-iskun.

– Poliisi epäilee, että talossa Espanjan Alcanarissa ennen Barcelonan iskua tapahtunut räjähdys johtui pommin rakentamisesta. Alcaranin räjähdyksellä voi poliisin mukaan olla yhteys Barcelonan iskuun. Räjähdyksestä uutisoitiin aiemmin kaasuräjähdyksenä. Räjähdyksessä kuoli yksi ja useita loukkaantui.

– Noin kaksi tuntia pakettiautoiskun jälkeen kahden poliisin yli ajettiin tarkastuspisteellä Sant Just Desvernin kaupunginosassa. Poliisit ampuivat pakenevaa autoa. Autoa ajanut mies löytyi kuolleena autostaan kolmen kilometrin päästä.

– Äärijärjestö Isis on ilmoittanut olleensa Barcelonan autoiskun takana. Isis ilmoitti asiasta Amaq-propagandatoimistonsa kautta.

– Pakettiautoiskussa loukkaantui yli sata ihmistä ja kuoli ainakin 13.

– Uhrien joukossa on ainakin 18 maan kansalaisia.

Tätä ei tiedetä:

– Kuka ajoi pakettiautoa ja mikä on pakettiauton kuljettajan olinpaikka.

– Minkälaisen terrori-iskun poliisi esti Cambrilsissa.

– Kaikkien kuolleiden ja loukkaantuneiden kansallisuudesta ei ole tietoa.

– Suomen ulkoministeriöllä ei ollut puoli kahteen mennessä yöllä tietoa siitä, että mukana olisi suomalaisuhreja.

– Suomalaisuhrien mukanaoloa ei voida kuitenkaan vielä sulkea pois.

– Vielä ei tiedetä, kuinka monta henkilöä yhteensä iskua oli toteuttamassa.

– Poliisi ei ole kertonut, oliko Sant Just Desvernin poliisien yliajolla jotain tekemistä Barcelonan iskun kanssa.

