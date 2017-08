Berner: Ministerivaliokunnan päätöksiin rautatiekilpailun avaamisesta ei tule muutoksia

|

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) pahoittelee veturinkuljettajien työnseisauksen aiheuttamaa haittaa ihmisten arkeen. Hän sanoo kuitenkin toivovansa, että yhteistä keskustelua rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta päästään jatkamaan.

Bernerin mukaan kaikki osapuolet ovat nimenneet edustajansa työryhmiin, jotka jatkavat uudistuksen valmistelua. Hänen mukaansa keskustelu asiasta on ollut rakentavaa.

VR:n hallintoneuvosto vaati eilisessä kannanotossaan tarkennuksia yhtiön jakamissuunnitelmiin. Hallintoneuvoston mukaan olisi arvioitava tarkkaan, missä määrin rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle voidaan toteuttaa ilman ehdotettuja rakenteellisia uudistuksia, joissa VR:stä eriytettäisiin kolme valtion omistamaa yhtiötä, jotka hoitaisivat kalusto-, kunnossapito- ja kiinteistöasioita.

Berner korostaa, että talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksiin kilpailun avaamisesta ja VR:n jakamisesta ei ole tulossa muutoksia, mutta vaihtoehtoisia tapoja päätösten toteuttamiseen on lukuisia.

– On sovittu, että kilpailu avataan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä ja kilpailu avataan siten, että perustetaan kolme uutta yhtiötä, joiden toiminnot eriytetään VR:stä. Miten ne eriytetään ja millä tavalla se tehdään, siitä tehdään päätöksiä yhteistyössä kuudessa työryhmässä, Berner toteaa.

STT

