Britannia ei halua tarkastuspisteitä Irlannin-rajalle

Britannian on tarkoitus julkistaa tänään ehdotuksensa Pohjois-Irlannin rajajärjestelyistä maan EU-eron jälkeen. Brexitin jälkeen Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajasta tulisi myös unionin ulkoraja ja Britannian ainoa maaraja EU:n kanssa.

Britannian ja Irlannin välillä on pystynyt matkustamaan ilman passia 1920-luvulta lähtien. Vapaalla matkustamisella on vahva poliittinen tuki.

Britannian hallitus on sanonut, että se haluaa pitää kiinni vapaasta liikkuvuudesta Irlannin ja Britannian välillä, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Hallitus ei halua rajalle minkäänlaista ”fyysistä infrastruktuuria”.

Jonkinlainen rajatarkastus rajalle on luotava, kun Britannia jättää EU:n yhteismarkkina-alueen. Kumpikin osapuoli haluaa kuitenkin välttää takavuosien tarkastuspisteet, koska niiden pelätään uhkaavan vakautta Pohjois-Irlannissa. BBC:n mukaan kriitikot ovat valittaneet, että hallitukselta puuttuu vielä konkretia uusien rajajärjestelyjen toteuttamisesta.

Vapaa liikkuvuus rajan yli ja tarkastuspisteiden poistaminen oli yksi Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen tärkeimmistä saavutuksista. Rajakysymys on tärkeä, sillä pohjoisirlantilainen DUP-puolue tukee pääministeri Theresa Mayn vähemmistöhallitusta.

EU on ollut haluton aloittamaan keskusteluja unionin ja Britannian suhteista tulevaisuudessa ilman, että rajakysymys Irlannin kanssa saadaan ratkaistua. Britannian mukaan näitä asioita ei kuitenkaan voi erottaa toisistaan.

