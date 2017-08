Britannia harkitsee väliaikaista tulliunionia EU:n kanssa

|

Britannia harkitsee väliaikaisen tulliunionin muodostamista EU:n kanssa sen jälkeen, kun maa eroaa EU:sta keväällä 2019.

Britannian jäsenyys EU:n tulliunionissa ja sen tuotteiden vapaa liikkuvuus unionin sisämarkkinoilla lakkaa maan erotessa EU:sta. Britannian EU-erosta vastaavan ministeriön mukaan jonkinlainen väliaikaisratkaisu saattaa olla tarpeen ennen kuin uudet tullijärjestelyt saadaan aikaiseksi.

Britannian ja EU:n välisten vapaakauppasopimusneuvotteluiden on arvioitu muodostuvan vaikeiksi. EU ei ole toistaiseksi suostunut neuvottelemaan vapaakauppasopimuksesta, vaan se haluaa ensin saada selvyyden kolmeen keskeiseen ongelmakysymykseen: brexitiin liittyviin rahoituksellisiin kysymyksiin, kansalaisten oikeuksiin ja Pohjois-Irlannin rajakysymykseen.

Rajatarkastusten palauttamisen Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille on pelätty horjuttavan Pohjois-Irlannin herkkää poliittista tilannetta. Britannian on määrä julkaista huomenna ehdotuksensa rajakysymyksen ratkaisemiseksi.

STT

