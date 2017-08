Burkina Fason hyökkäyksessä on kuollut 17 ihmistä, kertoo hallitus

|

Burkina Fason hyökkäyksessä on kuollut 17 ihmistä ja haavoittunut kahdeksan, kertoo maan hallitus tiedotteessa.

Silminnäkijöiden mukaan kolme hyökkääjää saapui myöhään eilen illalla paikallista aikaa maan pääkaupungissa sijaitsevalle turkkilaiselle ravintolalle ja alkoi ampua ulkosalla istuvia ravintolan asiakkaita. Viestintäministerin mukaan toistaiseksi ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka monta ihmistä hyökkäykseen osallistui.

Tilannetta televisiolähetyksessä kommentoineen viestintäministerin mukaan operaatio hyökkääjien taltuttamiseksi on edelleen kesken. Ministerin mukaan hyökkääjät ovat nyt hyökkäyksen kohteena olevan rakennuksen yhdessä osassa.

Uutistoimisto AFP:lle tilannetta kommentoineen yhden sotilaan mukaan rakennuksen sisällä olisi panttivankeja.

Lääkintälähteiden mukaan ainakin yksi kuolonuhreista on turkkilainen. Hallituksen tiedotteen mukaan uhrien kansallisuuksia ei ole vielä saatu varmistettua.

Burkina Fasossa on tehty viime vuosina useita hyökkäyksiä, joiden takana jihadistit ovat väittäneet olleensa. Verisin hyökkäys tapahtui maan pääkaupungissa viime vuoden tammikuussa. Hotelliin ja läheiseen kahvilaan tehdyssä hyökkäyksessä kuoli 30 ihmistä. Kuolonuhrien joukossa oli myös useita ulkomaalaisia.

