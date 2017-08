Burkina Fason ravintolahyökkäys ohi, etsinnät lähistöllä jatkuvat

|

Burkina Fasossa hyökkäys ravintolaan on ohi, kertoo maan viestintäministeri. Hänen mukaansa etsinnät ravintolan ympäristössä jatkuvat edelleen.

Hyökkäyksessä kuoli tämänhetkisten tietojen mukaan 18 ihmistä. Nimettömän upseerin mukaan joukossa on ainakin kaksi hyökkääjää.

Silminnäkijöiden mukaan kolme hyökkääjää saapui myöhään eilen paikallista aikaa maan pääkaupungissa sijaitsevalle turkkilaiselle ravintolalle ja alkoi ampua ulkosalla istuvia ravintolan asiakkaita.

Lääkintälähteiden mukaan ainakin yksi kuolonuhreista on turkkilainen. Hallituksen tiedotteen mukaan uhrien kansallisuuksia ei ole vielä saatu varmistettua.

Viranomaisten mukaan kyse on terroristien hyökkäyksestä.

Burkina Fasossa on tehty viime vuosina useita hyökkäyksiä, joiden takana jihadistit ovat väittäneet olleensa. Verisin hyökkäys tapahtui maan pääkaupungissa viime vuoden tammikuussa. Hotelliin ja läheiseen kahvilaan tehdyssä hyökkäyksessä kuoli 30 ihmistä. Kuolonuhrien joukossa oli myös useita ulkomaalaisia.

STT

