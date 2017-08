Eintracht-pomo: Hradecky hylkäsi tarjouksemme

|

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja saksalaisseura Eintracht Frankfurtin ykkösmaalivahti Lukas Hradecky on hylännyt seuran tuoreimmankin tarjouksen jatkosopimuksesta, Eintrachtin pomoihin lukeutuva Fredi Bobic kertoi torstaina.

Hradeckylla, 27, on vielä vuosi jäljellä nykyistä sopimustaan. Vääntö jatkosta on jatkunut osapuolten välillä jo kuukausia, mutta Bobic ei stressaa, vaikkei voikaan poissulkea mahdollisuutta tähtivahtinsa lähdöstä.

– Lukas Hradecky ja hänen isänsä ovat torjuneet tarjouksemme. Olemme kuitenkin rauhallisia tilanteesta. Hänellä on vielä vuosi jäljellä, ja voimme neuvotella milloin vain, Bobic sanoi Kicker-lehden mukaan.

– Tarjouksemme oli hyvä, hän hylkäsi sen. Sellaista jalkapallo on.

Eintracht avaa Bundesliigan kautensa sunnuntaina vieraspelillä Freiburgia vastaan.

http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/2017-18/1/tm-news–20599-8760-.html#omfeaturednews

STT

