EM-kisoihin lähteville pareille kirkkaimmat mitalit beach volleyn SM-kisoista

Keskiviikkona alkavissa beach volleyn EM-kisoissa nähtävät parit pärjäsivät odotetun hyvin Jyväskylässä pelatuissa SM-kisoissa.

Jyrki Nurminen ja Pekka Piippo loppuottelussa Miro Määttäsen ja Santeri Sirenin erin 2-1 (15-21, 21-18, 15-8).

Lahti-Liukkonen ja Parkkinen puolestaan kukistivat finaalissa Niina Ahtiaisen ja Ida Sinisalon erin 2-0 (21-17, 21-14).

Naisten finaalipari sekä miesten voittajakaksikko nähdään ensi viikolla Latviassa pelattavissa EM-kisoissa.

– Tavoite on päästä alkulohkosta jatkoon. Sitten mennään erä ja peli kerrallaan. Katsotaan sitten, mihin se riittää, Parkkinen sanoi.

Viikonloppuna selvisi, että naiset saavat kisoihin myös kolmannen joukkueen, sillä konkari Riikka Lehtonen nousi parinsa Nette Tuomisen kanssa varasijalta Latvian Jurmalassa pelattaviin EM-karkeloihin.

– Itsellä oli kyllä sellainen kutina, että ei taida tulla paikkaa kisoihin. Mahtavaa kuitenkin päästä pelaamaan. Harmittaa, että ei olla kovin paljoa ehditty Neten kanssa yhdessä treenata, Lehtonen totesi.

Paikka olisi auki Erika Nyströmille

Naisten maajoukkue on pyörinyt tänä kesänä kolmen urheilijan voimin. Maajoukkue etsii neljättä pelaajaa rinkiin, jotta joukkue täydentyisi oikeaan kokoonsa.

Parkkinen kävi viime viikolla pelaamassa Kyproksella turnauksen Erika Nyströmin kanssa. Nyström ehti jo lopettaa beach volley -uransa pari vuotta sitten, mutta hiekkakentät kiehtovat edelleen.

– Kyllä Erikasta huomasi, että hän on yhä tosi innoissaan lajista. En minä hänelle suoraan sanonut, mutta vähän vihjailin, että maajoukkueessa olisi paikka auki, Parkkinen naureskeli.

Lehtonen toivoo, että neljäs pelaaja saataisiin riviin mahdollisimman nopeasti.

– Neljättä pelaajaa toki haetaan, mutta tällä hetkellä sitä ei ole. Erika olisi toki hyvä vaihtoehto, mutta en minä tiedä hänen halustaan pelata, Lehtonen sanoi.

Kolmella pelaajalla vastuu on jo jakaantunut, eivätkä Lehtonen ja Lahti-Liukkonen enää kanna taakkaa kaksistaan.

– Toki se tuo haastetta, kun kaveri vieressä vaihtuu. Toisaalta se myös antaa tosi paljon. Meillä on tosi avoin ja rehellinen kilpailu. Me tsempataan toisiamme aidosti, ja aina se kolmas pelaaja on kentän ulkopuolella kannustamassa, Lahti-Liukkonen totesi.

STT

