Energiaa metsästä

Kesä on hyvää aikaa lähteä ulos luontoon. Säästä riippumatta, onhan päällysvaatteet ja kumisaappaat keksitty.

Luonnossa liikkumisella on monia positiivia vaikutuksia. Niitä on myös tutkittu. Tutkimusten mukaan metsässä oleskelu muun muassa laskee verenpainetta, parantaa muistia ja vähentää lihasjännitystä. Metsällä on tutkitusti myös mielialaa kohottava voima.

Metsässä liikkumisella on todettu olevan positiivinen vaikutus myös pienten lasten tasapainon ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen.

Suomalaiset ovat jo tiedostaneet ulkoilun hyvät puolet. Luonnonvarakeskuksen mukaan yli puolet suomalaisista harrastaa kävelyä, pyöräilyä, uintia luonnon vesissä, marjastusta ja luonnon katselua.

Kaksi viidestä suomalaisesta harrastaa sienestystä, auringonottoa rannalla, pienpuiden keräilyä ja pilkkomista, maastohiihtoa, veneilyä ja kalastusta. Metsästyskortti on noin 300 000 suomalaisella.

Salossa mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ovat erinomaiset. Tiheimmin asutun kaupunkitaajaman asukkaillakin on lyhyt matka lähipuistoon tai -metsään.

Salon oma kansallispuisto Teijo tarjoaa merkittyjä ja monipuolisia kävelypolkuja yhteensä noin 50 kilometrin edestä. Alueella on eniten juuri lyhyehköjä päiväretkikohteeksi soveltuvia reittejä, joiden käveleminen ei vaadi erityisen hyvää kuntoa tai monipuolista retkeilytarvikkeistoa.

Ulkona liikkumisen hyötyjen tiedostaminen on jo antanut metsälle painoarvoa myös terveydenhuollossa. Sipoossa on kokeiltu lääkärin määräämiä terveysmetsäretkiä stressin, masennuksen ja aikuistyypin diabeteksen hoidossa. Japanissa lääkärien määräämät retket terapiametsiin ovat jo vakiintunut tapa.

Ehkäpä metsä mainitaan tulevaisuudessa Suomen Käypä hoito -suosituksissa.

Suomessa käytetään vanhaa sanontaa puiden energiaa tuottavasta vaikutuksesta. Sen mukaan puu lämmittää kahteen kertaan: ensin klapeja tehdessä ja sitten pesässä palaessa. Listan kärkeen voisi lisätä puun antavan energiaa jos silloin, kun sen ohitse kävelee.