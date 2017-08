Etelä-Korean presidentti rauhoittelee sanasotaa – ei uutta sotaa Korean niemimaalle

|

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in pyrkii rauhoittelemaan Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välille puhjennutta sanasotaa.

Hän kehotti Pohjois-Koreaa lopettamaan heti kaikki provokaatiot ja vihamieliset puheet. Moon sanoi myös luottavansa siihen, että Yhdysvallat vastaa tilanteeseen rauhallisesti ja vastuullisesti.

Moon muistutti 1950-luvun alussa käydystä Korean sodasta ja sanoi, ettei niemimaalla saa puhjeta enää koskaan sotaa. Sodassa kuoli yli miljoonaa ihmistä, kaupungit raunioituvat ja niemimaa jakautui.

Ruotsi valmis välittäjäksi

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström puolestaan lupaa, että Ruotsi olisi valmis toimimaan välittäjänä Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean konfliktissa. Asiasta kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT sunnuntaina. Wallströmin mukaan Ruotsin suurlähetystö Pohjois-Koreassa on ainutlaatuinen kanava, joka mahdollistaa muun muassa vuoropuhelun.

Ruotsilla on jo ennestään niin sanottu turvallisuusrooli Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välillä esimerkiksi keskusteluiden välittäjänä.

Ruotsi oli ensimmäinen Länsi-Euroopan maa, joka perusti suurlähetystön Pohjois-Koreaan. Lisäksi Ruotsi oli vuoteen 2001 ainoa länsimaa, jolla on ollut katkeamaton diplomaattinen edustusto Pohjois-Koreassa.

