Etelävaltioiden merkkihenkilöiden patsaita poistettiin Baltimoressa yön aikana

Useiden Yhdysvaltojen sisällissodan aikaisten etelävaltioiden merkkihenkilöiden patsaat poistettiin paikoiltaan Baltimoressa yön aikana.

Kaupungin työntekijät lastasivat muun muassa kahta etelävaltioiden kenraalia esittävät patsaat kuljetusauton kyytiin ja veivät ne pois. Pois vietiin myös patsas, joka esitti korkeimman oikeuden tuomaria, joka päätti vuonna 1857, ettei tummaihoisilla ollut oikeutta Yhdysvaltain kansalaisuuteen.

Kenraalien patsaan jalustaan oli aiemmin maalattu sanat ”Black lives matter”.

Baltimoren patsaat siirrettiin pois neljä päivää Charlottesvillen yhteenottojen jälkeen. Valkoisen ylivallan kannattajat olivat kutsuneet kaupunkiin mielenosoituksen vastustamaan suunnitelmia poistaa etelävaltioiden kenraalia esittävä patsas kaupungin puistosta. 32-vuotias nainen sai surmansa ja 19 loukkaantui, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana.

Baltimoren pormestari Catherine Pugh sanoi Baltimore Sun -lehdelle, ettei kaupunki ole vielä päättänyt, mitä patsaille tehdään niiden siirron jälkeen.

– Niiden oli lähdettävä. Minun huolenaiheeni on kaupunkilaisten turvallisuus. Toimimme niin nopeasti kuin pystyimme, hän sanoi.

Yhdysvalloissa satoja konfederaatiota muistavia patsaita

Väittely konfederaation muistomerkeistä on kestänyt Yhdysvalloissa vuosia. Joidenkin monumenttien kohtalo on päätetty oikeudessa, mutta toissa päivänä mielenosoittajat kaatoivat pohjoiscarolinalaisessa kaupungissa etelävaltioiden sotilasta esittävän patsaan. Patsas oli pystytetty vuonna 1924.

Floridan Gainesvillessa konfederaatiota muistava patsas siirrettiin kaupungin keskustasta yksityiselle hautausmaalle ja lauantaina, samaan aikaan Charlottesvillen tapahtumien kanssa, kentuckylaisen kaupungin pormestari kertoi suunnitelmasta siirtää kaksi patsasta muualle.

Nashvillessa kymmenet mielenosoittajat vaativat maanantaina poistamaan osavaltion kongressitalosta etelävaltioiden kenraalia Nathan Bedford Forrestia esittävän rintakuvan. Hän perusti myös rasistisen Ku Klux Klan järjestön.

Yhdysvaltain eteläosissa on satoja orjuutta kannattaneita etelävaltioita muistavia monumentteja. Charlottesvillen patsaan kohtalo on edelleen oikeuden käsissä.

Patsaiden puolustajat sanovat, että ne toimivat muistutuksena ylpeästä etelän kulttuuriperinnöstä ja niiden poistaminen tarkoittaa käytännössä historian pyyhkimistä pois. Historioitsijat kuitenkin ovat todenneet, että suurin osa monumenteista pystytettiin rotuerottelun aikana vastalauseena kansalaisoikeusliikkeelle.

