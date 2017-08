FBI ilmoitti aloittavansa tutkinnan Charlottesvillen tapahtumista – Sessionsin mukaan rasistista kiihkoilua ei voida sallia

|

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan Charlottesvillen tapahtumista, jotka johtivat 32-vuotiaan naisen kuolemaan. Nainen kuoli, kun auto ajettiin väkijoukkoon valkoisten ylivaltaa kannattaneiden äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana.

Poliisi on ottanut kiinni autoa kuljettaneen miehen.

Poliisi on kertonut 19 ihmistä myös loukkaantui, kun auto ajettiin väkijoukkoon. Lisäksi 16 ihmistä loukkaantui myös äärioikeiston edustajien ja vastamielenosoittajien välisissä kahakoissa.

Poliisi on kertonut, että hoidettavina olleiden ihmisten vammat ovat vaihdelleet hengenvaarallisista lieviin.

Lisäksi kaksi poliisia sai lauantaina surmansa, kun helikopteri putosi Charlottesvillen laitamilla. Poliisiin mukaan turman syytä tutkitaan. Viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa siihen, liittyikö turma kaupungin levottomuuksiin vai ei.

Äärioikeistolaiset aikoivat järjestää marssin vastustaakseen aikeita poistaa orjuutta puolustaneen ja sisällissodassa etelävaltioiden puolesta taistelleen kenraali Robert E. Leen (1807-1870) patsas kaupungista. Marssia ei ikinä toteutettu.

Sessionsin mukaan vihaa ja rasistista kiihkoilua ei voida sallia

Yhdysvaltain oikeusministerin Jeff Sessions on tuominnut Charlottesvillen tapahtumat. Sessionsin mukaan Charlottesvillen väkivaltaiset tapahtumat iskevät suoraan Amerikan lain ja oikeuden sydämeen.

Ministerin mukaan tekoja, jotka juontavat juurensa rasistisesta kiihkoilusta ja vihasta, ei voida sallia.

Trump tuomitsi vihan ja väkivallan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan kommentoinut Charlottesvillen tapahtumia tuomitsemalla väkivallan ja vihan.

– Tuomitsemme mahdollisimman tiukasti tämän vihan, kiihkoilun ja väkivallan, Trump sanoi Bedministerissä pitämässään puheessaan.

Hän ei ottanut kantaa äärioikeiston edustajien toimintaan. Presidentti jätti myös huomioimatta toimittajien kysymykset, jotka liittyivät äärioikeistoon.

Presidentti on myös ilmaissutTwitterissä osanottonsa sekä poliisien kuolemasta että 32-vuotiaan naisen kuolemasta.

– Syvimmät osanottoni surmansa saaneiden poliisien perheille ja muille Virginian osavaltion poliiseille. Olette parhaiden joukossa tämän kansakunnan tuotosten joukossa, Trump kirjoitti.

– Osanottoni nuoren surmansa saaneen naisen perheelle ja parhaat terveiset kaikille niille, jotka ovat loukkaantuneet Charlottesvillessä Virginiassa. Erittäin surullista! presidentti myös tviittasi.

”On tärkeää, että presidentti kuvailee tapahtumia sellaisina kuin ne ovat”

Kaikkia Trumpin tapa kommentoida asiaa ei ole miellyttänyt. Muun muassa kaksi republikaanisenaattoria on ilmaissut tyytymättömyytensä presidentin tapaan reagoida asiaan.

– On erittäin tärkeää, että kansakunta kuulee presidentin kuvailevan Charlottesvillen tapahtumia sellaisina kuin ne ovat, valkoista ylivaltaa kannattavien tekemä terroriteko, tviittasi senaattori Marco Rubio.

– Meidän pitäisi kutsua tätä pahaa sen oikealla nimellä, kirjoitti puolestaan senaattori Orrin Hatch lisäten, ettei hänen veljensä kuollut taistellessaan natseja vastaan vain, jotta natsien ajatukset voisivat jäädä haastamatta Yhdysvalloissa.

Ku Klux Klan -järjestön entinen johtaja David Duke puolestaan reagoi Trumpin kommenttiin suosittelemalla, että presidentti katsoo peiliin.

– Suosittelisin, että katsot kunnolla peiliin ja muistat, että valkoiset amerikkalaiset hankkivat sinulle presidentin viran, eivät radikaalit vasemmistolaiset, Duke kirjoitti Twitterissä.

