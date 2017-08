Häkkänen: Palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyttä voi parantaa jo nykyisellä lainsäädännöllä

|

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei lähtisi suin päin muuttamaan osakeyhtiölakia tuoreen palkitsemiskeskustelun jälkimainingeissa. Suoraa kantaa Häkkänen ei ottanut, mutta muistutti, että nykysääntelykin antaa paljon mahdollisuuksia.

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ehdotti viikonloppuna, että osakeyhtiölakia muutettaisiin Finnairin tapauksen takia. Kulmunista ylimmän johdon palkka- ja palkkio-ohjelmista päättäminen pitäisi siirtää pörssiyhtiöiden hallituksilta yhtiökokouksille.

Häkkäsen mukaan palkitsemisjärjestelmän näkyvyyttä voidaan parantaa jo nyt.

– Jos valtio haluaa omistaja-ohjausta tiivistää, sitä voidaan tehdä tehostamalla omistaja-ohjausta muun muassa niin, että yhtiöjärjestykseen otetaan valtion enemmistöomisteisissa yhtiöissä tiettyjä palkitsemiskriteerien periaatteita, Häkkänen sanoi maanantaina.

Hänestä ei kannata suin päin lähteä vaatimaan muutoksia kaikkia osakeyhtiöitä tai kaikkia pörssiyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön.

– Vaan katsoa, mikä se ongelma on ja voidaanko nykyisellä sääntelyllä mennä.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava virkamiesjohtaja Eero Heliövaara sanoi Ylelle maanantaina, että palkitsemispäätösten antaminen yhtiökokoukselle on teknisesti mahdollista. Hän suhtautuu ajatukseen varauksellisesti.

– Minun arvioni on se, että sillä aiheutetaan aika paljon ongelmaa hyvien resurssien saamiseksi niin yhtiöiden hallituksiin kuin niiden toimitusjohtajiksi, Heliövaara sanoo.

Finnairin toimitusjohtajalle Pekka Vauramolle myönnetty lisäeläke on nostattanut kohun, sillä yhtiön hallitus päätti siitä vastoin yhtiön enemmistöomistajan eli valtion linjauksia.

– Pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkka- ja palkkio-ohjelmista päättää aivan liian pieni piiri. Käytännössä kyse on sisäpiiristä, jossa yritysjohtajat päättävät toinen toistensa palkoista, Kulmuni kommentoi tiedotteessaan.

Häkkäsen mukaan on harmillista, että samaan aikaan kun peräänkuulutetaan palkkamalttia, tulee ilmi hyvinkin suuria palkankorotuksia pienen yritysjohtajaporukan piirissä.

Yhdenmukaisuutta haetaan

Häkkänen sanoo, että EU:n tasolla sääntelyasiat ovat liikkeellä. Hänen mukaansa on jo olemassa direktiivi, jonka pohjalta pörssiyhtiöiden palkitsemisjärjestelmiä yhdenmukaistetaan EU:ssa.

– Meillä on virkamiesporukka pohtimassa, minkälaista lainsäädäntöä Suomeen tässä asiassa tehdään, Häkkänen sanoi.

Hänen mukaansa asiassa tarvitaan huolellinen analyysi.

– Meidän ei kannata muuttaa pörssiyhtiöidemme toimintaympäristöä jotenkin epäedullisemmaksi verrattuna muiden Euroopan maiden pörssiyhtiöihin, koska se vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin.

STT ei tavoittanut maanantaina elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.) tai pääministeri Juha Sipilää (kesk.) kommentoimaan asiaa.

