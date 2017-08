Halonen virolaislehdelle: Virolla ei syytä panikoida Venäjän vuoksi

|

Virolla ei ole syytä pelätä Venäjää paniikinomaisesti, katsoo presidentti Tarja HalonenEesti Päevaleht -lehden haastattelussa.

Halonen tähdentää Viron olevan EU:ssa ja Natossa ja käyttävän euroa. Virosta on tullut itsenäinen, kypsä maa.

– Tämän vuoksi sanomme joskus teille, että rauhoittukaa nyt eikä ole syytä paniikkiin.

Tämä ei Halosen mukaan silti tarkoita sitä, ettei ole syytä olla huolissaan Venäjästä.

Halonen sanoo, että suomalaiset tuntevat venäläiset amerikkalaisia paremmin. Hän muistuttaa, että Venäjällä ei juuri koskaan ole ollut laillisuusperiaatetta, ihmisoikeuksia tai demokratiaa.

– Siksi niitä on vaikea rakentaa.

Halonen kehottaa virolaisia muistamaan, että myös Suomi oli sata vuotta Venäjän tsaarin alainen, kävi talvi- ja jatkosodan, menetti suuren osan maa-alueestaan ja maksoi suuret sotakorvaukset. Silti Suomi oli Halosen mukaan helpommalla puolella.

– Teillä oli hyvin vaikea aikanne – miehitys. Sitä meidän on vaikea ymmärtää, hän sanoo.

– Niinpä meidän pitäisi mielestäni olla suvaitsevaisia, kun arvostelemme toinen toistamme.

http://epl.delfi.ee/news/eesti/tarja-halonen-eesti-ei-ole-veel-oppinud-et-ta-pole-enam-ohver?id=79171342

STT

