Heliövaara Ylellä: Tieto valtion linjauksen tarkoituksesta jäänyt saamatta

Valtion omistajaohjauksesta vastaava virkamiesjohtaja Eero Heliövaara sanoo, että tieto siitä, mitä valtionyhtiöiden palkitsemisohjeiden linjaus lisäeläkkeiden välttämisestä tarkoittaa, ”on jäänyt saamatta”. Omistajaohjausyksikön päällikkö Heliövaara kommentoi asiaa tänään Ylen aamu-tv:ssä.

Heliövaara myös sanoi, että hän ei kertonut Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläkkeestä pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), koska asiasta ei ollut vielä tuossa vaiheessa päätöstä, vaan se oli vasta yksi vaihtoehto. Heliövaara kertoo kokeneensa, että Vauramon mahdollisesta lisäeläkkeestä ei tarvinnut kertoa eteenpäin. Sipilä oli tuolloin valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri.

Heliövaaran mukaan Finnairin hallitus teki päätöksen Vauramon lisäeläkkeestä itsenäisesti.

Heliövaara muistuttaa, että valtion enemmistöomisteisessa Fortumissa oli samoihin aikoihin tulossa käyttöön lisäeläke.

– Ehkä siksi Finnairissa koettiin, että heilläkin tämä kävisi.

Heliövaara kummastelee, miksi asiasta nousi kohu vasta tänä kesänä. Suomen Kuvalehti kirjoitti asiasta helmikuussa 2017, asia on ollut tiedossa jo pitkään.

”Palkkauksen epäkohtiin voitava puuttua”

Heliövaara muistuttaa, että palkkauksessa on epäkohtia, joihin on voitava puuttua.

– Täytyy muistaa, että toimimme kansainvälisessä ympäristössä. Ei maailmaa johdeta siten, että mihinkään ei saa koskea.

Omistajaohjausyksikön päällikön mukaan on teknisesti mahdollista, että yhtiöissä, joissa valtio on osakkaana, yhtiökokous päättäisi palkitsemisesta.

– Arvioni kuitenkin on, että siten aiheutettaisiin aika suuria ongelmia henkilöstön rekrytoinnissa.

Heliövaaran nykyinen pesti omistajaohjausosaston päällikkönä päättyy vuodenvaihteessa.

– Edeltäjälläni on oikeus halutessaan palata silloin tehtävään. Mutta jos tehtävä tulisi hakuun, minun täytyy tehdä syksyn aikana vakavaa harkintaa, haenko jatkopestiä, Heliövaara muotoili.

STT

