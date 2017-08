Helsingin piispaksi valittiin uudistusmielinen Laajasalo – ”Toivon, että voin kuunnella ja kuulla”

|

Helsingin seuraavaksi piispaksi valittiin keskiviikkona Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa, kun nykyinen piispa Irja Askola jää eläkkeelle. Kun Askola lopettaa tehtävässään, Suomen kaikki kymmenen piispaa ovat miehiä.

Laajasaloa, 43, on luonnehdittu liberaaliksi papiksi. Hänen mielestään kirkon ei tarvitse keksiä olemassaolonsa oikeutusta uudelleen. Hän kuitenkin pitää kiinnostuksen häviämistä ja monien seurakuntien jäsenmäärän vähenemistä suurena haasteena.

– Jokaisessa kirkon pöydässä mietitään vastausta siihen. Jos siihen olisi helppo patenttiratkaisu, se olisi jo keksitty, Laajasalo sanoi.

– Pääkysymys on, miten kirkko voi olla ihmisille merkityksellinen.

Laajasalo toivoo, että kirkon toimintaan, esimerkiksi diakoniatoimintaan ja kuoroihin, saataisiin myös ihmisiä, jotka eivät välttämättä käy jumalanpalveluksissa.

Aluksi kuuntelua

Laajasalo tuli valituksi piispanvaalin ensimmäisellä kierroksella. Hän sai 795 ääntä, kun Jaana Hallamaa sai 388 ja Kaisamari Hintikka 359 ääntä.

– Tämä on hyvin liikuttava ja hämmentävä hetki, Laajasalo sanoi valintansa jälkeen.

Hän kertoo haluavansa lähteä tehtäväänsä nöyränä.

– Jumala loi ihmiselle kaksi korvaa ja yhden suun. Toivon, että voin kuunnella ja kuulla, ja vasta sitten lähteä tekemään omia linjauksia.

Laajasalo kannattaa kirkon yhtenäisyyttä ja sisäistä ymmärrystä. Samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen suhteen hän haluaa jatkaa edeltäjänsä linjalla eli kannattaa yhteisen päätöksen tekemistä kirkolliskokouksessa.

Viime aikoina Suomessa on puhuttanut kristityiksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden suuri määrä.

– On paljon sellaisia, jotka ovat kääntyneet kristityiksi ja ovat aidosti vaarallisessa tilanteessa kotimaassaan. Suhtaudun hyvin kriittisesti siihen, että lähdettäisiin arvioimaan jonkun uskon tasoa.

Usko ja tiede eivät ristiriidassa

Laajasalolle Raamattu on Jumalan sanaa, annettu ilmoitus.

– Kun luetaan sitä, täytyy muistaa että välissä on 2 000-3 000 vuotta kulttuurihistoriaa, kielitiedettä ja tulkintoja. Raamattua täytyy tutkistella, Laajasalo sanoi.

Hän uskoo, että Jumala on luonut maailman.

– Se ei ole ristiriidassa biologian, fysiikan tai kemian tutkimuksen kanssa. Tämä on tärkeä näkökulma. Ei ole mitään syytä asettaa vastakkain uskoa ja tiedettä.

Laajasalolle Jumala merkitsee kolmiyhteistä Jumalaa, joka haluaa ihmiselle hyvää.

– Kun ihminen kuolee, kuoleman voittaja Jeesus johtaa meidät taivaaseen. Sitä ei järki ymmärrä. Se on viime kädessä se syy, miksi kirkko on pystyssä. Että kuolema ei ole piste, vaan pilkku.

