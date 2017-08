Hengitysteitä ärsyttävää ainetta levisi rakennuksen sisätiloihin Helsingissä – viisi sairaalaan, 11 altistunutta

|

Viisi ihmistä on kuljetettu sairaalaan, kun hengitysteitä ärsyttävää kaasua pääsi ilmaan rakennuksessa Helsingissä Ruskeasuolla, kerrotaan pelastuslaitokselta. Yhteensä 11 altistui aineelle. Ensihoito on luokitellut oireet lieväksi altistukseksi.

– Tutkinnan ja hoidon yhteydessä heidän oireensa helpottuivat sen verran, että kaikille ei edes ole tarvetta sairaalahoitoon, kertoo palomestari Tomi Kuusamo.

Pelastuslaitos selvittää, mistä ainetta on levinnyt kiinteistöön.

– Kiinteistö on vielä eristetty, siellä on meidän oma henkilöstö suojautuneena tutkimassa, että mistä tällainen päästö on aiheutunut ja mistä aineesta on kysymys. Mitään niin sanottua lähdettä, mistä tämä aine olisi voinut levitä, ei ole paikannettu.

Kuusamon mukaan kaasu havaittiin, kun ihmiset saivat aluksi melko voimakkaitakin hengitystieoireita. Ihmiset evakuoituivat omatoimisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista.

Ainetta on ilmeisesti ollut ainoastaan yhdessä tilassa.

– Muista kiinteistön tiloista ei ole tullut mitään informaatiota, että siellä olisi jotain hämminkiä.

Lähialueen asukkaille ei ole aineesta haittaa. Kuusamon mukaan paikalle lähetettiin aluksi 13 yksikköä, joista osa on jo poistunut paikalta.

STT

Kuvat: