Herlin, Alahuhta ja Karhinen kertovat pitäneensä lupauksensa: yli 5 prosenttia palkasta hyviin tarkoituksiin

Koneen hallituksen puheenjohtajan Antti Herlinin ja Koneen hallituksen jäsenen Matti Alahuhdan lupaus lahjoittaa 5 prosenttia palkkatuloistaan on heidän mukaansa toteutunut.

– Olen lupaukseni mukaan lahjoittanut palkkatuloistani vuosittain vähintään 5 prosenttia yhteiskunnallisesti hyvään tarkoitukseen. Lahjoitukseni olen kohdistanut erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen, Alahuhta kertoi STT:lle sähköpostitse.

Herlinin mukaan hän on lahjoittanut viime vuosien aikana vuosittain merkittävästi enemmän kuin 5 prosenttia palkkatuloistaan. Hänkin on suunnannut lahjoitukset pääosin koulutukseen ja tutkimukseen.

Taloussanomat uutisoi viime viikolla, ettei Karhinen ole pitänyt lupaustaan. OP kertoo nyt, ettei tämä pidä paikkaansa. Karhisen mukaan hänen antamansa palkanalennuslupaus oli kuitenkin ilmeisen epätarkka.

OP:sta kerrotaan, että Karhinen on lahjoittanut vuosittain useampaan kolmannen sektorin kohteeseen yli 5 prosenttia nettopalkastaan. Viime viikolla hän ilmoitti antavansa lisäksi Helsinki Missiolle ylimääräisen 5 prosentin lahjoituksen.

Koneen pääomistaja Herlin on toiminut lisäksi muun muassa Sanoman hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Alahuhta on puolestaan entinen Koneen ja Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtaja. Hän on nykyisin Koneen hallitusjäsenyyden lisäksi muun muassa Outotecin hallituksen puheenjohtaja.

Tukea Sipilän suunnitelmille

Lahjoitukset liittyvät pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ajamaan yhteiskuntasopimukseen, jonka syntymistä Alahuhta, Herlin ja Karhinen halusivat tukea omalla esimerkillään.

He kehottivat yritysjohtajia osallistumaan ”kohtuullisuustalkoisiin” neljän vuoden ajan leikkaamalla palkkojaan tai antamalla lahjoituksia valitsemilleen kohteille.

EK lähetti talkookirjeen 16 000 jäsenyritykselle. Tiedossa ei ole, kuinka moni yritysjohtaja on leikannut palkkojaan.

Yhteiskuntasopimus ei syntynyt Sipilän tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan suppeampi kilpailukykysopimus syntyi.

Korjattu aiempaa uutista klo 16.11: OP kertoo, että Karhinen on lahjoittanut palkastaan yli 5 prosenttia vuosittain.

