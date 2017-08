Ilmatieteen laitos: Kiira-rajuilman kovimmat puuskat vertautuvat Sylviin vuonna 2010 – Finanssiala: Kiira-rajuilman vahinkojen määrää vielä mahdoton arvioida

|

Ilmatieteen laitoksen mukaan Kiira-rajuilman kovimmat puuskat Uudellamaalla vertautuvat seitsemän vuoden takaisen Sylvi-rajuilman puuskiin. Tosin kesän 2010 rajuilmat riehuivat laajemmalla alueella ja niillä oli suuremmat vaikutukset.

Kiiran ukkosalue osui eilen illalla tiheään asutulle alueelle Uudellamaalla, mikä aiheutti runsaasti vahinkoja, Ilmatieteen laitokselta arvioidaan. Rajuilman aikana eteläisessä Suomessa kattopeltejä irtosi, rakennusten lasirakenteita rikkoutui ja kiinteistöihin tuli vesivahinkoja.

Maasalamoita mitattiin rajuilman aikaan noin 6 300. Kiihkeintä salamointi oli Uudenmaan itäosissa. Eniten vettä tuli Kymenlaaksossa Kotkan Rankin mittauspisteessä, jossa satoi vuorokaudessa noin 42 milliä.

Kovin myrskypuuska maa-alueilla mitattiin Helsingin Kaisaniemessä, 29,6 metriä sekunnissa. Helsingin edustalla merellä kovin puuska oli 32,5 metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan Kiira-rajuilma toi pelastustoimelle vajaat 1 000 tehtävää. Lisäksi sähköttömiä asiakkaita oli enimmillään vajaat 50 000.

Finanssialan etujärjestön mukaan Kiira-rajuilman vahinkojen määrää on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

Johtaja Risto Karhunen sanoo, että rakennustelineet näyttävät olleen riskikohteita rankkasateessa ja tuulessa. Karhusen mukaan rakennustöiden vuoksi peitetty talo on rajuilman aikaan kuin purje.

Helsingissä käynnissä olleita yleisötapahtumia jouduttiin keskeyttämään väliaikaisesti.

Esimerkiksi Helsingissä pelastuslaitoksella oli illan ja yön aikana noin 280 tehtävää. Länsi-Uudellamaalla tehtäviä oli illan aikana noin 85. Viranomaiset eivät ole tiedottaneet kenenkään loukkaantuneen rajuilmassa.

Pelastusviranomaiset kehottavat ihmisiä olemaan edelleen varovaisia esimerkiksi, kun he liikkuvat Helsingin puistoalueilla. Vaaraa aiheuttavista kaatuvista puista voi ilmoittaa hätänumeroon.

Lahti-Kouvola-radan viat saatiin kuntoon

Junaliikenteessä on yhä myöhästymisiä Etelä- ja Itä-Suomessa Kiira-rajuilman seurauksena.

Esimerkiksi Kouvolan ja Pieksämäen välillä sekä Lappeenrannasta lähtevillä radoilla junat myöhästelevät enintään puolen tunnin verran, kertoo VR.

Keskeisellä Lahti-Kouvola-rataosuudella rajuilman aiheuttamat viat on saatu korjattua, kerrotaan Liikennevirastosta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle johtavan kehäradan lähijunaliikennettä on tänään karsittu Kiira-rajuilman raivaus- ja korjaustöiden takia. I- ja P-lentokenttäjunia liikennöidään puolen tunnin vuorovälein.

Tuhannet vielä ilman sähköä

Suurin osa Kiira-myrskyn aiheuttamista sähköverkon vioista on korjattu Etelä-Suomessa, selviää sähköverkkoyhtiöiden vikatilannetiedoista.

Energiateollisuuden sähkövikakartan mukaan sähköttömiä asiakkaita oli aamupäivällä vajaat 3 000 Kymenlaaksossa Kouvolassa ja Iitissä. Uudellamaalla Sipoossa yli 600 asiakasta oli ilman sähköä.

sahkokatkokartta.fi

STT

Kuvat: