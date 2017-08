IS: Rallitalentti Kalle Rovanperä ajaa Walesin MM-rallissa Fordilla

|

Suomalainen rallilahjakkuus Kalle Rovanperä vaihtaa syksyllä uuteen automerkkiin, kertoo Ilta-Sanomat. Tämän kauden kisoissa Skodalla ja Peugeot’lla kaasutellut Rovanperä ajaa lokakuun lopussa Walesissa uransa ensimmäisessä MM-rallissa M-Sportin Ford Fiesta R5:llä.

Lokakuun alussa 17 vuotta täyttävä Rovanperä on jo käynyt testaamassa uutta menopeliään Britanniassa. Ford on hänelle myös ensi kaudella varteenotettava vaihtoehto.

– Muitakin vaihtoehtoja ensi kaudelle on, mutta siinä joukossa ei ole ranskalaisia R5-autoja. Sieltä mistä saadaan järkevin kokonaisuus, sen tallin autolla Kalle ajaa ensi vuonna, Rovanperän manageri Timo Jouhki kertoi lehdelle.

Rovanperän tarkoituksena on ajaa ensi kaudella Britannian rallisarjaa sekä viidestä kuuteen MM-osakilpailua.

http://www.is.fi/ralli/art-2000005328864.html

STT

