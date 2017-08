Isis ilmoittautui Barcelonan iskun tekijäksi – kaksi pidätetty

|

Äärijärjestö Isis on ilmoittanut olleensa Barcelonan autoiskun takana. Isis ilmoitti asiasta Amaq-propagandatoimistonsa kautta.

Viranomaiset vahvistivat illalla, että iskussa kuoli ainakin 12 ihmistä ja loukkaantui noin 80. Kuolonuhrien määrän pelättiin nousevan, koska monet loukkaantuneista saivat iskussa vakavia vammoja.

Pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan turistikadulla kaupungin keskustassa alkuillasta. Auto mutkitteli vilkkaalla kadulla osuen ihmisiin. Se kulki 600-700 metrin matkan, kunnes pysähtyi Joan Miron mosaiikille, josta autoa ajanut pakeni juosten.

Iskuun liittyen on tehty kaksi pidätystä. Ei ole tiedossa, onko auton kuljettaja pidätettyjen joukossa.

Poliisi myös julkaisi kuvan miehestä, joka oli vuokrannut iskussa käytetyn pakettiauton Barcelonan liepeiltä. Sanomalehti El Mundon mukaan mies on syntyjään Pohjois-Afrikasta ja asui luvallisesti Espanjassa. Espanjaan hän oli ilmeisesti muuttanut Ranskasta.

Ei ollut tiedossa, oliko kuvan mies toinen kiinniotetuista.

Medialle nimettömänä puhuneiden poliisilähteiden mukaan autojakin olisi ollut kaksi, ja toinen olisi löytynyt Vicin kaupungista noin 60 kilometriä Barcelonasta pohjoiseen.

Poliisi ampui miestä Barcelonan liepeillä

Barcelonan liepeillä sattui illalla välikohtaus, jossa poliisi ampui tarkastusta paennutta miestä. Mediatietojen mukaan pakoon päässyt mies löytyi myöhemmin kuolleena autostaan kolmen kilometrin päästä.

Ei ole tiedossa, kuoliko mies poliisin luoteihin vai oman käden kautta. Ei ole myöskään tiedossa, liittyikö välikohtaus Barcelonan terrori-iskuun.

Mediatietojen mukaan kaksi poliisia loukkaantui, kun mies ajoi läpi tarkastuspisteestä.

Terrori-iskun vuoksi poliisi on sulkenut Barcelonaan johtavia teitä ja pystyttänyt tarkastuspisteitä.

”Yritti osua mahdollisimman moneen”

Barcelonan isku tapahtui iltapäivällä, kun La Rambla kuhisi turisteista.

– Näin auton tulevan. Sen keula oli jo rytyssä. Auto puikkelehti oikealta vasemmalle, yrittäen osua mahdollisimman moneen ihmiseen, kertoi amerikkalaisturisti Tom Markwell Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Myös paikalla ollut Aamer Anwar kertoi brittikanava Sky Newsille, että hän kuuli kovan rysäystä muistuttavan äänen.

– Koko katu lähti juoksemaan huutaen. Näin naisen kiljumassa lastensa vieressä. Poliisi oli todella nopeasti paikalla. Heillä oli aseita ja patukoita. He ohjasivat kaikki pois alueelta, Anwar kertoo.

Iskun jälkeen poliisi eristi kadun ja evakuoi lähialueet. Julkinen liikenne pysäytettiin, ja myös kaupunkiin johtavat tiet suljettiin. Poliisi kertoi kello 21:n jälkeen, että viranomaiset alkoivat ohjata kauppoihin ja ravintoloihin piiloon menneitä ihmisiä pois alueelta.

La Rambla on kaupungin vilkkain turistikatu. Reilun kilometrin mittainen kävelykatu kulkee kaupungin keskusaukiona pidetyltä Katalonia-aukiolta Kolumbus-patsaalle lähelle Välimeren rantaa. Katua reunustavat sadat ravintolat ja kaupat, ja se on myöhäiseen yöhön asti täynnä turisteja, kaupustelijoita ja katutaiteilijoita.

Espanja säästynyt viime vuosina

Suomen ulkoministeriö ei ollut iltakymmeneen mennessä saanut tietoa siitä, oliko uhrien joukossa suomalaisia.

Espanja on viime vuosina säästynyt sellaisilta terrori-iskuilta, joita on tehty muun muassa Ranskassa, Belgiassa ja Britanniassa. Vuonna 2004 Espanjassa tehtiin Euroopan toistaiseksi tuhoisin ääri-islamistien isku, kun paikallisjunissa räjähtäneet pommi surmasivat 191 ihmistä Madridissa.

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/08/17/5995d32d468aeb0d4c8b45b7.html

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/08/17/5995d32d468aeb0d4c8b45b7.html

http://www.bbc.com/news/world-europe-40965581

http://news.sky.com/story/barcelona-witnesses-in-their-own-words-10992819

STT

Kuvat: