Iskun talo sai uuden elämän Paimiossa

Paimion keskustassa sijaitseva vanha Iskun talon sai uuden elämän uuden isännän myötä. Paimiolainen rakennusalan yrittäjä Anton Simolin osti talon keväällä Paimion työväen voimistelu- ja urheiluseura Iskulta, joka kaavaili tontille kerrostaloasumista ja oli pyytänyt jo kaavamuutoksen vireille.

Simolin on korjannut pitkään tyhjillään ollutta, yli satavuotiasta rakennusta tapahtumataloksi.

– Muutamia hirsiä on vaihdettu, mutta rakenteet ovat olleet ihmeen hyvässä kunnoss, Simolin kehuu.

Iskulla on ollut vilkas kesä. Siellä on järjestetty jo useita konsertteja, kirpputoreja, ohjelmailtoja ja huutokauppoja. Talossa on vuokralla muutama yritys ja syksyn tullen se alkaa palvella myös erilaisten harrastusryhmien kokoontumistilana.

