”Jos olen mennyt liian pitkälle, miksi mainita siitä vuodesta toiseen?”

Ongelma on dopingepäilyistä uutisoiminen, ei epäilyjen sisältö, ilmoitti brittijuoksija Mo Farah tiedotustilaisuudessaan Lontoon MM-kisojen päätteeksi.

– Se on kuin vioittunut levy, toistan itseäni. Jos olen mennyt liian pitkälle, jos Alberto (Salazar) on mennyt liian pitkälle, miksi nostaa se esiin vuodesta toiseen ja tehdä siitä otsikoita? Olen saavuttanut, mitä olen saavuttanut. Te yritätte tuhota sen, tunteikkaasti esiintynyt Farah sanoi.

Farahiin kohdistuvat dopingepäilyt ovat tänä vuonna keskittyneet hänen valmentajaansa Alberto Salazariin, joka on parhaillaan Yhdysvaltain antidopingtoimikunnan tutkinnan kohteena. Tutkinnasta julki tulleet tiedot kertovat lääketieteellisen erivapauden väärinkäytöstä sekä testosteronin ja reseptilääkkeiden käytöstä ilman lääkinnällistä tarvetta.

Farah on aiemminkin puolustanut valmentajaansa Salazaria julkisuudessa.

– Voitte kirjoittaa, mitä haluatte. Fakta on, että olen saavuttanut kaiken kovalla työllä ja omistautumisella, Farah sanoi tällä kertaa.

Farah voitti Lontoossa 10 000 metrin MM-kullan sekä 5 000 metrin MM-hopean.

Farah käyttää juoksu-urallaan jatkossa etunimeä Mohamed

Brittijuoksija Mo Farah haluaa tulla tunnetuksi nimellä Mohamed, kun hän keskittyy jatkossa maantiejuoksuihin. Farah päätti uransa ratajuoksujen osalta yleisurheilun MM-kilpailuissa Lontoossa.

– Nimeni maantiejuoksuissa on Mohamed. Minusta tuntuu, että Mo on tehnyt tehtävänsä. Minun täytyy unohtaa se, mitä olen saavuttanut ja tehnyt (radalla), Farah kertoi.

STT

