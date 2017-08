Kaisa Sali Turun triathlonkisan ykkönen

|

Suomen kärkitriathlonisti Kaisa Sali (o.s. Lehtonen) voitti sunnuntaina Turussa järjestetyn kansainvälisen puolimatkan Challenge Turku -kilpailun ajalla 4.10.33. Kisa oli Salin ainoa kilpailu tänä vuonna kotimaassa. Toiseksi sijoittunut entinen täysmatkan ME-nainen Hollannin Yvonne van Vlerken jäi Salista yli kolme minuuttia. Kolmanneksi kiri Ruotsin Annie Thoren.

Miesten kilpailun voitti Uuden-Seelannin Dylan McNeice, joka ohitti Ruotsin Jesper Svenssonin ja Tanskan Thomas Strangen juoksuosuuden viimeisellä kilometrillä.

Sali sai Turun kisasta toivomansa kovan harjoituksen.

– Tämä oli hyvä valmistava harjoitus ennen ITU:n MM-kisoja ja Havaijin täyden matkan kisaa, Sali kertoi.

Myös parin viikon kuluttua järjestettävät ITU:n MM-kisat ovat tänä vuonna naiselle vain välitavoite, sillä kaikki harjoittelu on tähdätty lokakuun Havaijin Ironman-kisaan. Sali osallistui Havaijille viime vuonna ensimmäistä kertaa ja sijoittui viidenneksi.

– Tänä vuonna tavoite on kolmen joukkoon, ja ensi vuonna tavoitteena on voitto, Sali paljasti.

Turussa Salin uinti sujui kohtuullisesti. Hänen mielestään uinti tuntui jopa liian helpolta, ja lopussa oli voimia hyvin jäljellä. Pyöräily oli kovan tuulen takia melko rankka, mutta Sali teki selvän eron kilpakumppaneihin.

– Juoksu oli melko tuskallista, koska pari viikkoa oireillut selkä tuntui melko kipeältä juoksuun lähdettäessä. Vanha selkävamma on vähän aikaa vihoitellut, mutta mitään suurta ongelmaa ei ole.

Triathloniin satsataan täysillä

Kaisa Sali on muutaman vuoden ollut täysipäiväinen urheilija. Viime vuonna hän vaihtoi valmentajaa, kun Paul Sjöholmin tilalle tuli yhdysvaltalainen Siri Lindley.

– Valmentajan vaihto on aina kova paikka. Vaikka yhteistyö oli sujunut hyvin, niin piti hakea jotain uutta, jotta voisin vielä kehittyä, Sali perusteli.

Sali harjoittelee suurimman osan vuodesta Yhdysvalloissa. Viime keväänä pari kuukautta vierähti Espanjassa, jossa on lämpimämmät olosuhteet kuin Coloradossa.

– Helsingin-asunto myytiin, ja tuore aviomies jätti siviilityönsä minun triathlonurani takia, joten kyllä tässä täysillä lajiin panostetaan.

STT

