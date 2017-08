KD:n puoluekokousta hallitsee kysymys presidentinvaaleista

|

Kristillisdemokraattien tänään alkavassa puoluekokouksessa ratkaistaan osallistuuko puolue presidentinvaalikisaan.

Presidentinvaalia koskevan jäsenkyselyn vastaukset julkaistaan Seinäjoella järjestettävässä kokouksessa huomenna. Puolueen puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan kyselyn noin 1300 vastausta tarjoavat pohjan osallistumispäätökselle.

– Viemme koko keskustelun puoluekokoukseen. Sääntöjen mukaan kokouksessa päätetään osallistumisesta presidentinvaaleihin ja siksi julkaisemme keskustelun siellä, hän kertoo.

Essayah ei suostu spekuloimaan omaa mahdollista ehdokkuuttaan ennen lauantaita.

Puolueen aikaisempi puheenjohtaja Päivi Räsänen kertoi viime viikolla KD-lehdelle olevansa valmis harkitsemaan ehdokkuutta, jos puoluejohto ehdottaa häntä.

”KD:n pitäisi pystyä ajattelemaan itsenäises

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman kokee, että kysymys presidentinvaaleista on jakanut puolueen vahvasti. Hän myös uskoo, että asiasta käydään vilkas keskustelu kokouksessa.

Henkilökohtaisesti hänen mielestään puolue voisi profiloida itsensä sen kautta, että heillä ei ole omaa ehdokasta.

– On ollut paljon keskustelua siitä, että puolueiden pitäisi asettaa esille oma ehdokas saadakseen näkyvyyttä, mutta kuinka paljon ehdokas voi erottua muutamissa tv-keskusteluissa? Uskon, että KD:n pitäisi pystyä ajattelemaan itsenäisesti.

Jos kristillisdemokraatit asettuisivat toisen puolueen ehdokkaan taakse tai antaisivat äänestäjiensä päättää ehdokkaasta ilman puolueen ohjausta, olisi kyseessä eri keskustelu, pohtii Östman.

– Uskon, että istuvalla presidentillä on vahva tuki äänestäjiemme joukossa.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus keskusteli presidentinvaaleista elokuun alussa, mutta ei tehnyt päätöstä vaaleihin osallistumisesta ja mahdollisesta ehdokkaasta.

Seinäjoen puoluekokouksessa pidetään myös puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan vaalit. Kokous kestää sunnuntaihin saakka.

