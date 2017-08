Kemiönsaaren eteläpuolisella merialueella vähäisiä määriä sinilevää

|

Sinilevää on edelleen Lounais-Suomen merialueilla laajasti veteen sekoittuneena, mikä saattaa tyynellä säällä muodostaa nopeasti pintaesiintymiä. Kuluvalla viikolla Varsinais-Suomen ely-keskukselle on ilmoitettu sinilevähavainnoista hieman aiempia viikkoja useammalta vakiohavaintopaikalta. Sinilevien runsaudet ovat kuitenkin säilyneet edelleen maltillisina.

Merialueilla sinilevää on havaittu laajalti Turun rannikkoalueella Piikkiönlahdelta Merimaskun Kirkonsalmelle. Havainnot ovat vähäisiä, eikä alueella ole kuluvalla viikolla tehty havaintoja pintaesiintymistä.

Myös Kemiönsaaren etelänpuoleiselta merialueelta sekä Rauman ja Luvian vakiohavaintopaikoilta on tehty havaintoja vähäisistä sinileväesiintymistä. Alkuviikon satelliittikuvissa on myös havaittu sinilevää Selkämeren eteläosissa. Uudenkaupungin Mannervedellä sinileväesiintymä jatkuu edelleen runsaana.

Sisävesillä sinilevien tilanne jatkuu yhä maltillisena. Kuluvalla viikolla sinilevähavaintoja on ilmoitettu vain Kemiönsaaren Dragsfjärdenistä, jossa sinilevää on edelleen vain vähän veteen sekoittuneena, sekä Säkylän Köyliönjärveltä, jossa runsas sinileväesiintymä jatkuu.