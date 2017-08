Keskustaa määritellään myös kulutusvalinnoilla

|

Salon keskusta on yrittäjälle haasteellinen paikka. Tämän viestin lähettivät kivijalkaliikkeiden yrittäjät, kun SSS (29.7.) kysyi kaupan tunnelmia.

Useat kivijalkaliikkeet sinnittelevät kannattavuuden rajoilla, ja paikallistalous menettää euroja maakunnan isoihin ostoskeskuksiin.

Ilmiö ei ole uusi. Salon keskustassa on jo vuosien ajan ollut paljon tyhjää liiketilaa. Kadunvarsien lisäksi sitä löytyy myös kauppakeskuksista.

Anttilan lähtö Kauppakeskus Linjurista on jättänyt keskustaan paitsi montaa tyhjää neliötä myös aukon tarjontaan. Kesällä keskusta on kärsinyt myös Plazan S-marketin remontista. Kattavan valikoiman ruokakauppa on tärkeä asiakasvirtojen tuoja. Remontin valmistuminen noin kuukauden kuluttua palauttaa todennäköisesti asiakkaita keskustaan.

Elävä keskusta, elävät kadut ja kattava palveluvalikoima liitetään usein kaupungin elinvoimaan. Salon luonne elävänä kauppapaikkana on vanha ja vahva.

Salon keskusta on pärjännyt suhteellisen hyvin myös viime vuosikymmeninä. Yksi syy tähän on kaupungin keskustaan rakennettu ostoskeskus. Pellonlaitojen ostoskeskusten lämmitettyjen parkkihallien ja katettujen ostoskäytävien imuvoima ei ole näivettänyt Salon keskustaa, koska ostoskeskus on keskellä kaupunkia.

Kesäisin kauppalan luonne saa vilkkaasta torista todisteen, joka ei jätä kysymysmerkkejä.

Salon keskustassa tehdään kauppaa, mutta ostoskäyttäytyminen muuttuu. Verkkokaupan joustavuus sopii monien aikatauluihin, ja ostovoiman heikko kehitys haastaa Saloa.

Yrittäjien pitää miettiä tarkasti, millaista valikoimaa ja palvelua he tarjoavat. Samaan aikaan salolaisten kannattaa miettiä, millaista kaupunkikeskustaa he arvostavat.

Onko kotikaupungin palveluvalikoimalla merkitystä? Pitääkö keskustakatujen tarjota elämää ja avoimia näkymiä liikkeiden sisätiloihin vai riittävätkö toimistot umpeenteipattuine ikkunoineen?

Elävät kadut ovat kahden kauppa: tarjonnan lisäksi tarvitaan myös ihmisiä kulkemaan niitä.