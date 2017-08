Kiinalaismatkailijat ovat käveleviä lompakkoja – törsäävät ylivoimaisesti eniten kaikista turisteista

|

Kiinalaiset matkailijat törsäävät Suomessa ylivoimaisesti eniten rahaa matkaa kohti. Keskimääräinen kiinalaisturisti kaivoi viime vuonna matkansa aikana lompakostaan 940 euroa.

– Kaikkien ulkomaalaisten matkailijoiden rahankäyttö matkaa kohti on ollut keskimäärin 320 euroa, kertoo Visit Finlandin tilastosuunnittelija Susanne Heikkinen.

Kiinalaisten jälkeen seuraavaksi eniten lompakkoaan raottavat espanjalaiset käyttivät viime vuonna rahaa keskimäärin 582 euroa. Venäläinen on suorastaan itara kuluttaessaan ainoastaan 175 euroa matkaa kohti.

Tiedot ilmenevät Visit Finlandin viime vuoden matkailijatutkimuksesta.

Heikkinen arvioi, etteivät kiinalaiset matkailijat ole välttämättä mitään superrikkaita, vaan mukana on paljon keskituloisia. Kun he lähtevät matkalle, he ovat valmiita käyttämään rahaa.

– Matkan aikana halutaan käyttää paljon rahaa palveluihin ja ostoksiin, Heikkinen tulkitsee.

Kiinalaisten rahan käyttö on tutkimuksen mukaan ylivoimaista, vaikka otettaisiin huomioon matkan kesto. Venäläisten kulutusta painaa se, että he vain piipahtavat Suomessa. Pitemmältä tulevat viipyvät kauemmin.

Kiinalaisten yöpymisten määrä kasvoi puolella

Kiinalaisten matkailijoiden määrä on noussut hurjaa tahtia parin viime vuoden aikana. Heikkisen mukaan kasvu tulee kuitenkin tasaantumaan vajaaseen 10 prosenttiin vuodessa, mikä on sekin kova luku.

Tilastokeskus kertoo, että kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset suomalaisissa majoitusliikkeissä lisääntyivät kesäkuussa 24 prosenttia vuoden takaisesta.

Kiinalaisten yöpymisten määrä kohosi runsaaseen 139 000:een tammi-kesäkuussa. Viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli lähes 54 prosenttia.

Suomen suurimpana matkailijamaana säilyi Venäjä. Venäläisille kirjattiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla reilut 407 000 yöpymisvuorokautta Suomen majoitusliikkeissä. Luku on lähes 19 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin tammi-kesäkuussa runsaat 9,8 miljoonaa kertaa, mikä tarkoittaa lähes seitsemän prosentin kasvua edellisvuodesta.

Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja, ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Espanjalaiset ja britit innostuivat Suomesta – yöpymisissä roima nousu

Espanjalaisten ja brittien yöpymiset Suomessa lisääntyivät kesäkuussa runsaasti viime vuodesta, kertoo Tilastokeskus.

Selvästi eniten kasvua oli espanjalaisissa, joille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä kesäkuussa runsaat 12 000 yöpymistä. Näin ollen kasvua tuli yli 41 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta.

Brittimatkailijoille puolestaan tilastoitiin lähes 35 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli reilut 26 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2016.

Suurin ulkomaalainen matkailijaryhmä olivat kuitenkin saksalaiset 82 500 yöpymisellään. Toiseksi suurin matkailijaryhmä olivat ruotsalaiset ja kolmanneksi suurin venäläiset.

Tärkeimmistä matkailijamaista yöpymiset vähenivät yhdysvaltalaisilla, virolaisilla ja sveitsiläisillä.

STT

